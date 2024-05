Zweite Operation! Kid Cudi meldet sich aus dem Krankenhaus

Gute Neuigkeiten für die Fans von Kid Cudi (40): Nachdem sich der Rapper beim Coachella-Festival vor wenigen Wochen den Fuß gebrochen hatte, scheint er nun auf dem Weg der Besserung zu sein. So viel verrät er in seinem neuen Post auf Instagram. "Gerade meine zweite OP beendet. Es war ein Erfolg! Ich fühle mich gut, Mann! Schickt mir all eure Liebe, ich kann sie wirklich gebrauchen." heißt es in dem Text zu seinem Foto. Auf dem Schnappschuss sieht man den Musiker in seinem Krankenbett liegen, umgeben von den Maschinen. Er trägt ein blaues Haarnetz und hält tapfer lächelnd beide Daumen hoch.

Nach seinem missglückten Sprung von der Coachella-Bühne musste Kid Cudi seinen Auftritt abbrechen. Er hatte sich beim Aufprall das Fersenbein gebrochen. Die Fans finden in den Kommentaren jetzt ein paar aufmunternde Worte für ihr Idol. Ein User schrieb: "Gute Besserung, Bro. Vergiss alles andere und konzentriere dich nur darauf, zu heilen, bitte!" Ein anderer textete: "Wünsche dir eine schnelle Genesung! Komm besser zurück als je zuvor!" Aber zwischen seinen Fans tummeln sich auch prominente Freunde des Musikers. Gwyneth Paltrow (51) kommentierte ein zusammengeflicktes Herz-Emoji und Brittany Snow (38) schrieb: "Ich liebe dich, Kumpel!" gefolgt von zwei Herz-Emojis.

Erst wenige Tage vor seinem Unfall hatte der "Day 'n' Nite"-Interpret seine Verlobung mit Designerin Lola Abecassis Sartore bekannt gegeben. Die beiden hatten ihre Beziehung bis dahin aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Falls eine Hochzeit bereits in Planung war, wird diese wohl erst mal warten müssen. Immerhin musste er auch seine geplanten Konzerte absagen! "Es liegt eine lange Erholungszeit vor mir. [...] Die Verletzung ist sehr viel ernster, als ich gedacht hatte", hatte er in einem Statement auf seinem Social-Media-Account im April veröffentlicht.

Instagram / kidcudi Kid Cudi, Mai 2024

Instagram / kidcudi Kid Cudi und seine Verlobte, 2024

