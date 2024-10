Kein Team? Jana-Maria hasst "Good Luck Guys"-Umut insgeheim

Bei Good Luck Guys steckt Jana-Maria Herz (32) in einer misslichen Lage. Eigentlich möchte sie in der Survival-Show erfolgreich die Challenges bestreiten und den Sieg holen – jedoch muss die Reality-TV-Bekanntheit dafür mit ihrem Teampartner zusammenarbeiten. Der ist ausgerechnet Umut Tekin (27), ihr Ex-Freund, der sie bei Temptation Island V.I.P. betrogen hat. Die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex setzt Jana-Maria so langsam emotional zu. "Ich bin nicht freiwillig mit ihm hier drinnen und ich bin auch nicht gern mit ihm hier drinnen", stellt sie klar. Dennoch wisse sie, dass die beiden als Team funktionieren müssen, um eine Chance auf den Sieg zu haben: "Wir sind hier ein Team, aber draußen sind wir nichts. Ich hasse ihn über alles."

Im Gespräch mit Jill Lange (24) schüttet Jana-Maria ihr Herz aus. Jill hat Umut kurz zuvor an den Kopf geworfen, dass er ein Fremdgeher sei – nun wird er von den restlichen Kandidaten geschnitten. Jana-Maria erklärt, sie wolle nicht für das Verhalten ihres Ex-Freundes verantwortlich gemacht werden. "Ich verstelle mich selbst, um mit diesem Mann die Spiele zu gewinnen, verstehst du?", klagt sie. Eigentlich sei sie natürlich auf Jills Seite, jedoch müsse sie gute Miene zum bösen Spiel machen. Frustriert stellt das einstige Bachelor-Girl fest: "Ich werd’ meine Klappe halten und auf seiner Seite sein. Ich weiß, das ist falsch, aber ich möchte das jetzt einfach so durchziehen und fertig." Sie könne es kaum erwarten, dass sie Umut nach der Show nie wiedersehen müsse.

Jana-Maria und Umut hatten sich 2023 dem großen Treuetest bei "Temptation Island V.I.P." gestellt. Der Lockenkopf verknallte sich vor Ort jedoch in die Verführerin Emma Fernlund und ging seiner Freundin schließlich fremd. Noch in der Show zog Jana-Maria den Schlussstrich. Dass sie nun ausgerechnet am Lost Beach von "Good Luck Guys" wieder aufeinandertreffen, ist beiden von Anfang an ein Dorn im Auge.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Reality-TV-Teilnehmer

