"Good Luck Guys"-Zoff: Umut Tekin verteidigt Ex Jana-Maria

Bei Good Luck Guys geraten die Promis an ihre Grenzen. In der neuen Folge bricht in der Gruppe ein Streit über das Essen aus. Eigentlich möchten die Survival-Neulinge Nudeln kochen, doch Jana-Maria Herz (32) verträgt kein Gluten. Von dieser Einschränkung scheinen einige Realitystars genervt zu sein, sodass es zu Zoff kommt. Obwohl Umut Tekin (27) auf seine Teampartnerin, die auch seine Ex ist, eigentlich nicht so gut zu sprechen ist, verteidigt er Jana-Maria und liefert sich ein Wortgefecht mit Valentina Principessa. "Du hast selbst gesehen, dass es ihr gesundheitlich nicht gut geht, und trotzdem gehst du so auf sie los", schimpft der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer.

Auch den anderen Reality-Sternchen fällt auf, wie sich Umut für seine Ex-Freundin engagiert. Liliana Maxwell (24) stellt fest: "Man hat gemerkt, dass er nicht nur für sich selbst, sondern auch für Jana-Maria gekämpft hat." Im Anschluss entschuldigt sich der 27-Jährige sogar bei seiner Teamkollegin dafür, dass er sie in den vergangenen Tagen ignoriert hat. Die Versöhnung kommt für die zwei zum richtigen Zeitpunkt, denn in der nächsten Folge werden sie in einer Exit-Challenge antreten müssen.

In den ersten Folgen war Jana-Maria sichtlich enttäuscht von dem Verhalten ihres Verflossenen. Der TV-Casanova wechselte kaum ein Wort mit ihr und weigerte sich auch, mit seiner Ex in einer Hütte zu schlafen. "Er blockt total ab. [...] Ich will auf eine Basis kommen, auf der wir uns einfach nur verstehen", beschwerte sich die Brünette in der Show.

Liliana Maxwell, Model

Jana-Maria Herz, Realitystar

