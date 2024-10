Rot, Grün oder Lila: Das Team gewinnt "Good Luck Guys" 2024

Es steht fest: Team Rot mit Daniele Negroni (29) und Valentina Principessa ist das Gewinnerteam von Good Luck Guys 2024. Den Sieg haben sich der DSDS-Star und die The Biggest Loser-Bekanntheit im Finale gegen Team Grün, bestehend aus Umut (27) und Jana-Maria (32), und Team Lila, bestehend aus Jill (24) und Tobi (31), gesichert. Gegen das Ex-Paar zu gewinnen, war wohl ein Leichtes: Weil sich Jana-Maria aus Angst weigerte, eine Spinne zu essen, schieden die ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten als Erstes aus und belegten Platz drei. Im Kampf gegen Tobi und Jill wurde es ein bisschen kniffliger. Nachdem sich die Teams zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten, konnte sich Team Rot dann doch einen kleinen Vorsprung sichern und das Finale letztendlich für sich entscheiden!

Mit dem Sieg ist TV-Bekanntheit Valentina superzufrieden, wie sie im Interview mit Promiflash deutlich macht – immerhin handelt es sich dabei bereits um ihren zweiten Erfolg innerhalb kurzer Zeit. "[Ich bin] stolz und überglücklich als Reality-Queen schon den zweiten Sieg nach 'Leben leicht gemacht - The Biggest Loser' 2023 nach Hause zu holen", betont sie. Obwohl das Miteinander und die Zusammenarbeit in Team Rot von Anfang an ziemlich herausfordernd waren, haben es Daniele und Valentina gemeinsam gemeistert. Nun steht ihnen ein Preisgeld von 20.000 Euro zur Verfügung. Ihren Teil wird Valentina als Invest in weitere Projekte nutzen, erklärt sie.

Auch für Team Grün, also Umut und Jana-Maria, war die gemeinsame Show-Teilnahme eine große Herausforderung. Die beiden zogen ein, nachdem sie sich Ende 2023 getrennt hatten, weil der Lockenkopf im TV fremdgegangen war und sich in eine andere verliebte. Dass Jana-Maria aufgrund dessen kein gutes Wort mehr für ihren Verflossenen übrig hat, machte sie mehr als deutlich. "Ich bin nicht freiwillig mit ihm hier drinnen und ich bin auch nicht gern mit ihm hier drinnen. Wir sind hier ein Team, aber draußen sind wir nichts. Ich hasse ihn über alles", erklärte sie bei "Good Luck Guys". Nichtsdestotrotz haben sie innerhalb der Show miteinander funktioniert und sich den dritten Platz erarbeitet.

Anzeige Anzeige

Promiflash Valentina Principessa, "Good Luck Guys"-Gewinnerin

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige Anzeige