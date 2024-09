Jana-Maria hat wegen "Good Luck Guys"-Umut Bindungsängste

Jana-Maria Herz (32) muss bei Good Luck Guys gemeinsam mit ihrem Ex Umut Tekin (27) als Team um den Sieg am Lost Beach kämpfen – keine leichte Aufgabe für den Realitystar! Immerhin scheiterte ihre Beziehung, da sich Umut bei Temptation Island V.I.P. einen Seitensprung leistete. In der aktuellen Folge gibt Jana-Maria einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Auf der einen Seite sei sie über den Verrat hinweg, auf der anderen habe sie jedoch mit langfristigen Folgen zu kämpfen. "Wegen Umut habe ich jetzt Bindungsängste", gesteht sie und erklärt: "Es ist nicht mehr so einfach für mich, jemanden lieben zu lernen. Es ist wirklich schwierig, weil ich Angst habe, dass die mir fremdgehen."

Jana-Maria fühlt sich in der Show alleingelassen und wünscht sich eine Bezugsperson. Dass sie und Umut durch ihre einstige Liebesbeziehung eigentlich recht vertraut miteinander sind, sieht sie als Trumpf gegenüber den anderen Teams. Umut hingegen kann keinen Vorteil darin erkennen, mit seiner Ex-Freundin in einem Team zu sein – der ehemalige Bachelorette-Kandidat beteuert, er und Jana-Maria würden sich gar nicht wirklich kennen. Frustriert darüber, dass Umut keinen Schritt auf sie zugeht, resümiert Jana-Maria: "Es ist scheiße, mit dem Ex hier zu sein, aber was soll ich machen?"

Umut beweist zudem wenig Taktgefühl und schwärmt wiederholt von seiner Affäre und jetzigen Partnerin Emma Fernlund. Bei dem Paar laufe es privat sehr harmonisch, zum Streit komme es nie. "Du wirst auch einen Menschen in deinem Leben finden, der genauso gut zu dir passen wird", versichert Umut seiner Ex am Lagerfeuer. Aktuell ist der Lockenkopf gemeinsam mit seiner neuen Flamme bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen – von besagter Harmonie ist dort aber eher weniger zu erkennen.

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Star

