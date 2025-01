Zweite Staffel von "Love Is Blind: Germany" ist bestätigt

Das Moderatorenpaar Stephanie Brungs (36) und Christian Wackert kehrt zurück auf die Bildschirme! Wie Netflix im Format "Next on Netflix" angekündigt hat, werden die beiden erneut die zweite Staffel der erfolgreichen Reality-Show "Love Is Blind: Germany" moderieren. Bereits die erste Staffel der deutschen Adaption, die im Januar Premiere feierte, hat das Publikum mit authentischen Liebesgeschichten und emotionalen Höhen und Tiefen vollauf begeistert. Laut Netflix hat das Moderatoren-Duo mit seiner natürlichen Chemie und feinfühligen Begleitung der Kandidaten auf ganzer Linie überzeugt.

Auch Stephanie und Christian selbst freuen sich, die neuen Singles auf ihrer unkonventionellen Liebesreise durch das Experiment der sogenannten "Pods" zu begleiten. Auf die Resonanz der ersten Staffel sind sie sichtlich stolz. So sagte Stephanie: "Es ist unglaublich, wie viele Menschen mit den Singles mitgefiebert, gelacht und geweint haben." Chris ergänzte, es sei ihnen als Paar, das selbst aus eigener Erfahrung wisse, wie wichtig Kommunikation und Vertrauen seien, eine besondere Ehre, Teil dieses außergewöhnlichen Projekts zu sein. Das bewährte Konzept der Sendung bleibt auch in Staffel zwei unverändert: Die Singles lernen sich ohne visuellen Kontakt kennen und dürfen sich erst nach einem Heiratsantrag gegenübertreten. Das verspricht auch dieses Mal wieder eine Flut von emotionalen und ehrlichen Momenten.

Privat wie beruflich scheinen Stephanie und Christian ein eingespieltes Team zu sein. Während Steffi dem Publikum vor allem durch ihre Moderationen bei RTL bekannt ist, sieht man Christian seit Jahren im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ihre Ehe, so verrieten sie in der Vergangenheit, sei für sie eine wertvolle Erfahrung im Umgang mit Kommunikation und Vertrauen – Qualitäten, die sie auch in die Moderation von "Love is Blind: Germany" einbringen. Die beiden betonten immer wieder, dass sie es genießen, als Paar zusammenzuarbeiten und ihre Chemie vor der Kamera auszuleben.

Netflix Stephanie Brungs, Moderatorin von "Love is Blind Germany"

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

