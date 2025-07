Keine Anfragen: Auf diese TV-Formate ist Claudia Haas heiß

Claudia Haas hat in einem Promiflash-Interview auf dem Howdy Honey-Event in Berlin eine unerwartete Offenbarung gemacht: Der Reality-TV-Star erhält aktuell keine neuen Anfragen für Fernsehprojekte. "Ich würde jede Chance ergreifen", verriet die DSDS-Bekanntheit im Gespräch. Sie wünscht sich, in Formate wie Beauty & The Nerd, Kampf der Realitystars oder sogar das begehrte Dschungelcamp eingeladen zu werden. Diese Durststrecke macht Claudia sichtlich zu schaffen – schließlich würde sie gerne ihre Präsenz in der Fernsehwelt weiter ausbauen.

Nach eigener Aussage ist Claudia bereit, jede Gelegenheit beim Schopf zu packen, um ihr Können zu beweisen und in der Branche Fuß zu fassen. Ihre Teilnahme an Formaten wie Schwiegertochter gesucht und Reality Queens brachte sie bereits ins Gespräch. Doch die Resonanz war offenbar nicht anhaltend genug, um künftige Anfragen zu generieren. Dabei spielte gerade ihr jüngster Reality-Auftritt im Dschungel eine Rolle, um ihre Vielseitigkeit und ihr Durchhaltevermögen zu präsentieren.

Claudias Einstellung bleibt trotz der Flaute durchweg positiv. Die Social-Media-Ikone hat sich bei ihren bisherigen TV-Abenteuern vor allem als willensstarke und ehrgeizige Teilnehmerin gezeigt. Bei "Reality Queens" musste Claudia aufgrund von starkem Heimweh die Heimreise antreten – einen Entschluss, den sie heute bereut. "Könnte ich das noch mal zurückdrehen, würde ich es anders machen – immer durchziehen", gestand die leidenschaftliche Sängerin im Promiflash-Interview.

RTL / Benno Kraehahn Claudia Haas bei "Reality Queens"

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas, ehemalige DSDS-Kandidatin

RTL Claudia Haas bei "Reality Queens"