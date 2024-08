Julianne Hough wurde als Kind Opfer von sexuellem Missbrauch

Julianne Hough (36) traute sich lange Zeit nicht, öffentlich über ein Erlebnis aus ihrer Kindheit zu sprechen. Zu Gast in der "Jamie Kern Lima Show" öffnet sie sich nun. Im Alter von etwa vier Jahren sei sie von einem Nachbarn sexuell missbraucht worden. Die Erfahrung habe sie jahrelang verdrängt und ihren Eltern erst mit 15 davon erzählt. "Es gab kaum Konsequenzen für das, was passiert war – und übrigens bin ich nicht die Einzige in meiner Familie, die Ähnliches durchgemacht hat. Es war eine große Herausforderung, damit fertig zu werden", berichtet die ehemalige Dancing with the Stars-Tänzerin.

Im Gespräch mit Jamie thematisiert Julianne auch die Beziehung zu ihren Eltern. "Damals, als ich jünger war, wussten sie wohl auch nicht, was sie tun sollten. Und sie fühlten sich auch nicht in der Lage, mir zu helfen, sie waren selbst hilflos", erklärt die "Footloose"-Darstellerin. Sie habe Jahre gebraucht, um ihnen klarzumachen: "Ich mache euch jetzt keine Vorwürfe, aber ich hätte euch damals definitiv mehr gebraucht."

Erst nach der Trennung von Brooks Laich (41) habe sich Juliannes Verhältnis zu ihrer Familie verbessert. Die 36-Jährige erklärt im Interview: "Ich durfte das Kind sein und sie durften sich um mich kümmern. Das war sehr heilend." 2020 reichte die US-Amerikanerin die Scheidung von dem Eishockeyspieler ein. "Sie konnte sich nicht überwinden, den nächsten Schritt zu machen, und das war Brooks gegenüber nicht fair. Er will eine Familie und sein Leben vorantreiben", plauderte eine Quelle gegenüber E! News aus.

Instagram / juleshough Julianne Hough mit ihrem Vater

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough im September 2015

