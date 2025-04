Twenty4tim und Jolina Mennen wurden von einem Mann verfolgt

Eigentlich sollte es ein unbeschwerter Klubbesuch mit guter Musik und ausgelassener Stimmung werden, doch der Abend endete für Twenty4tim (24) und Jolina Mennen (32) mit einem großen Schock. In seiner Instagram-Story berichtet der Influencer, dass er die Abendplanung kurzerhand über Bord werfen musste. "Wurden gerade relativ lange von einem Mann verfolgt", schildert Tim und fügt hinzu: "Keine Ahnung, ob er uns kannte oder nicht, aber ich lasse mich von keiner fremden Person anrotzen. Niemals." Der Netz-Star überlegt, ob der Unbekannte ihn und seine Begleitung wegen seiner Sexualität verfolgt hat. "Keine Ahnung, aber ich hatte gerade so eine schei* Angst", gibt er zu verstehen.

Jolina habe dem Mann die Leviten gelesen und versucht, sich und Tim zu schützen. "Bin sehr dankbar, dass Jolina gerade an meiner Seite war. So laut wie sie wäre ich nie im Leben geworden. Sie hat uns im wahrsten Sinne des Wortes verteidigt – und das rechne ich ihr hoch an", betont der 24-Jährige. Er hat sogar ein Video aufgenommen, in dem die Angst der Influencer deutlich zu spüren ist. Darauf ist zu hören, wie Jolina dem Unbekannten zuruft: "Ich habe gesagt, du sollst gehen. Geh weg. Lass mich doch einfach in Ruhe."

Auch Jolina meldet sich in ihrer Story zu Wort und schreibt zu einem gemeinsamen Bild von sich und Tim: "Irgendwann ist mir der Geduldsfaden gerissen, weil ich so eine Schei*e einfach schon viel zu oft erlebt habe." Tim und Jolina verbindet seit Jahren eine tiefe Freundschaft. Zuletzt besuchten die beiden das weltberühmte Coachella-Festival in Palm Springs. In knappen Glitzer-Bodys posierten sie für die Kamera und teilten die Schnappschüsse anschließend mit ihren Followern.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

