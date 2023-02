"Fast & Furios"-Trailer: Jason Momoa entführt Doms Sohn

Darauf dürfen sich die Fast & Furios-Fans freuen! In diesem Jahr geht die rasante Actionfilmreihe in die nächste Runde. Neben Vin Diesel (55) werden wieder einmal zahlreiche Superstars zu sehen sein. Auch Jason Momoa (43) ist in diesem Teil mit von der Partie: Er spielt den grausamen Bösewicht! Nun wurde der erste "Fast & Furios"-Trailer veröffentlicht – und der hat bereits einiges zu bieten!

Auf YouTube konnten sich die Fans der erfolgreichen Filmreihe einen ersten Vorgeschmack verschaffen: "Dominic Toretto, du wirst eine Menge über die Angst lernen" , droht Jasons Figur Dante in dem ersten Trailer. "Du hast dir ein so schönes Leben voller Liebe und Familie aufgebaut. Ich habe diese Chance nie bekommen. Du hast sie mir gestohlen. Meine Zukunft. Meine Familie. Und jetzt werde ich deine zerstören." Daraufhin kidnappt Dante Doms Sohn – dieser wird vor einem Kampf aber nicht zurückschrecken: "Du wirst niemals in der Lage sein, meine Familie zu zerstören." Die Fans dürfen sich also wieder auf eine Menge Action freuen!

Jason scheint von seiner Rolle des Bösewichts sehr angetan zu sein: "Ich habe noch nie eine Figur gespielt, die – wie soll ich sagen – böse und schrullig und androgyn ist. Er ist sehr sadistisch und lustig. Es ist sehr bizarr", verriet der 43-Jährige bereits in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Louis Leterrier, Ludacris und Sung Kang

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa bei der Comic-Con in San Diego im Juli 2018

