MontanaBlack schenkt Streamer eine Rolex im Livestream

MontanaBlack (36), einer der erfolgreichsten Streamer im deutschsprachigen Raum, hat in einem Livestream auf der Plattform Twitch für Schlagzeilen gesorgt: Der Social-Media-Star beschenkte seinen Streaming-Kollegen Zarbex mit einer luxuriösen Rolex-Uhr. Dabei begann alles mit einem Paket, das Zarbex live vor seiner Community öffnete. Zunächst hielt er nur mehrere Flaschen des Energy-Drinks "Gönnergy", der von MontanaBlack vertrieben wird, in den Händen. Doch dann entdeckte er eine Rolex-Kartusche. Um sicherzugehen, dass dies kein Scherz war, rief er MontanaBlack sofort an, um sich zu bedanken und die Echtheit des wertvollen Geschenks zu überprüfen.

Der Moment, in dem Zarbex schließlich die Kartusche öffnete, wurde zum Highlight des Streams. Aufgeregt versprach der Streamer, zunächst nur die Reaktionen seines Chats zu lesen, bevor er die Uhr selbst betrachtete. Die Spannung stieg nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinen Zuschauern, die in dem Moment live dabei waren. Auf Plattformen wie TikTok sorgte die Szene für Begeisterung. Viele Fans feierten die Großzügigkeit von MontanaBlack, doch nicht alle Kommentare waren positiv. Unter einem viralen Beitrag richtete sich ein oft gelikter Kommentar mit den Worten "Übrigens, das ist alles euer Geld" kritisch an die Unterstützer des Streamers.

MontanaBlack, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, ist in der Streaming-Welt für seinen extravaganten Lebensstil bekannt. Ob luxuriöse Geschenke für Freunde oder die neuesten Supersportwagen – Monte versteht es, mit seinem Wohlstand zu beeindrucken. Auch Zarbex zählt zu seiner engeren Streaming-Community, und solche Gesten unter Kollegen sind in der Szene keine Seltenheit. Für MontanaBlack spielen Freundschaft und Dankbarkeit eine große Rolle, wie er in der Vergangenheit betonte. Mit der Rolex dürfte er diese Werte auf eindrucksvolle Weise unterstrichen haben.

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

Instagram / montanablack MontanaBlack, 2019

