Dank der Hater: Walentina Doronina gönnt sich Luxuswagen

Walentina Doronina (24) hat vor wenigen Tagen stolz im Netz bekanntgegeben, dass sie ihre Führerscheinprüfung bestanden hat. Nun überrascht die Reality-TV-Bekanntheit mit dem nächsten Coup: ein brandneuer Mercedes-Benz. Wie sie sich die G-Klasse mit luxuriöser Ausstattung leisten kann, daraus macht Walentina kein Geheimnis. "An alle Hater: Danke, dass euch mein Name mehr bewegt als euer eigenes Leben. Ihr schreibt Kommentare – ich schreibe Rechnungen auf AMG-Briefpapier. Ihr bleibt laut, ich bleibe unterwegs", gibt sie auf Instagram an.

In einem Clip sieht sie ihr brandneues Luxusgefährt zum allerersten Mal. Walentina zieht ein schwarzes Tuch von dem Mercedes – und bricht vor Freude fast zusammen. Im Anschluss zeigt sie den blass goldenen Geländewagen von nahem und auch von innen, samt kleinen Fernsehern auf der Rückbank. "Und bevor ihr fragt: Kein Leasing, keine Finanzierung – Cash auf den Tisch, so wie es sich gehört", schreibt sie dazu.

In ihrem neuen Luxuswagen hat Walentina nun also jede Menge Platz – wird sie bald ihre eigene Familie herumkutschieren? Gegenüber Bild verriet sie kürzlich: "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich auch mal was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. So mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden." Dafür fehlt der Influencerin aktuell noch der richtige Partner. Aktuell lernt sie einen neuen Mann kennen, hält sich mit Details zu ihrer Liaison aber noch zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina zeigt ihren neuen Mercedes

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige