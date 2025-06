Siria Longo verrät erste Details zur Geburt ihrer Tochter

Siria Longo hat in einem exklusiven Promiflash-Interview erste Einblicke in die Geburt ihres kleinen Wunders gegeben. Nach rund acht Stunden intensiver Wehen erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Die frischgebackene Mama beschrieb die Schmerzen als "unglaublich intensiv", doch in dem Moment, als sie ihr Baby das erste Mal in den Armen hielt, sei alles andere bedeutungslos gewesen. Ihren Fans hat die ehemalige Temptation Island-Verführerin den Namen der Kleinen noch nicht verraten – sie möchte zunächst die magischen ersten Momente in trauter Dreisamkeit genießen.

Die Geburt verlief laut der 27-Jährigen ohne Komplikationen, was für sie eine große Erleichterung war. "Ich habe das Gefühl, endlich angekommen zu sein", schwärmte sie im Gespräch und gab offen zu, dass in ihrem bisherigen Leben nichts mit diesem Gefühl des Mutterseins vergleichbar sei. Das kleine Mädchen ist gesund – und Mutter und Tochter könnten aktuell nicht glücklicher sein. Diese besondere Lebensphase bedeutet für Siria und ihren Partner eine völlig neue Welt, die die beiden offenbar in vollen Zügen auskosten.

Siria teilte bereits in der Vergangenheit einen emotionalen Moment mit ihren Fans, als sie das erste Foto mit ihrer Tochter aus dem Krankenhaus veröffentlichte. Darauf zeigte sich der Reality-TV-Star sichtlich erschöpft, aber überglücklich. Ihr Partner Alessio wich ihr während der Geburt nicht von der Seite. "Siria geht es gut", schrieb er zu einem Instagram-Foto aus der Gebärwanne. Für ihre Anhänger und Bewunderer ist es eine Freude, die Entwicklung der jungen Familie mitzuverfolgen.

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longo, Juni 2025

Instagram / siriapl Schwangere Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juni 2025