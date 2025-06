Süßer Schnappschuss verrät: Siria Longos Baby ist endlich da

Reality-TV-Star Siria Longo schwebt im Mutterglück! Die 27-Jährige hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht und die frohe Nachricht über ihre Instagram-Story mit ihren Fans geteilt. In einem Video ist zu sehen, wie ihr Neugeborenes innerhalb des Krankenhauses zu ihr gefahren wird. Kurz darauf postete Siria ein herzerwärmendes Foto: Sichtlich erschöpft und dennoch glückselig hält sie ihr kleines Mädchen im Arm.

Schon während der Geburt teilte Siria Einblicke mit ihrer Community. Als die Wehen einsetzten, hatte sie ihre Follower direkt aus einer Klinik-Badewanne auf dem Laufenden gehalten. Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Partner Alessio, der die aufgeregte Fangemeinde beruhigte. "Siria geht es gut", schrieb er zu dem Foto aus der Gebärwanne. Während und nach der Geburt wich Alessio Siria nicht von der Seite und genoss mit ihr gemeinsam die ersten Momente mit ihrem kleinen Wunder.

Genauere Details zur Geburt hat Siria mit ihren Fans bislang noch nicht geteilt. Auch der Name ihres Neugeborenen ist bisher noch ein gut gehütetes Geheimnis. Womöglich möchte die frischgebackene Mama erst einmal in Ruhe die ersten Momente mit ihrem Wonneproppen genießen, bevor sie die neugierigen Fragen ihrer Community beantwortet. Wie die Fans die Reality-TV-Bekanntheit kennen, können sie sich danach wohl auf einige weitere Einblicke in ihr Babyglück freuen.

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longo, Juni 2025

Instagram / siriapl Schwangere Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juni 2025