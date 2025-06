Darauf freut sich Siria Longo als frischgebackene Mutter

Siria Longo genießt ihr neues Leben als Mama. Am Sonntag erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Im Promiflash-Interview verrät die einstige Temptation Island-Verführerin nun, wie sie diese aufregende Zeit empfindet. "Ich freue mich unendlich darauf, dieses neue Kapitel meines Lebens als Mama zu beginnen. Es ist, als hätte genau das immer gefehlt, ohne dass ich es wusste", plaudert die Beauty aus. Doch sie ist sich auch bewusst, dass viele Aufgaben auf sie warten: "Manchmal macht mir diese riesige Verantwortung ein bisschen Angst, aber noch viel größer ist die Liebe, die alles andere überschattet."

Die TV-Bekanntheit und ihr Partner Alessio genießen die Zeit zu dritt ungemein. Doch so langsam lassen sie auch ihre Liebsten an den Wonneproppen heran. Im Promiflash-Interview verrät Siria, dass ihre Familien die Kleine auch bereits kennenlernen durften. "Sie sind alle so verliebt in sie. Es ist so schön zu sehen, wie viel Liebe sie von Anfang an umgibt", schwärmt die Italienerin.

Die Schwangerschaft war für Siria eine aufregende Erfahrung. Bereits im Dezember 2024 erzählte die TV-Bekanntheit ihren Fans, dass sie ein Baby erwarte. Im darauffolgenden April kam es dann allerdings zu Komplikationen. "Die Kleine wollte zu früh kommen", erklärte die Brünette damals auf Instagram. Um eine Frühgeburt zu verhindern, musste sie daraufhin strenge Bettruhe einhalten und Wehenhemmer nehmen.

Instagram / siriapl Siria Longo, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / siriapl Schwangere Siria Longo und ihr Partner Alessio, Juni 2025

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025