Natascha Ochsenknecht trifft lang verschollene Schwester

Natascha Ochsenknecht (60) hat ein emotionales Geheimnis gelüftet: In der aktuellen Folge ihrer Realityshow Diese Ochsenknechts erzählte sie, eine Halbschwester zu haben, von deren Existenz sie zwar schon lange gewusst habe, die sie aber erst als Erwachsene kennenlernen konnte. Der erste Kontakt zu Judith Golombiewski sei 2005 zustande gekommen, und zwar auf der Beerdigung ihres gemeinsamen Vaters Hans-Jörg Wierichs. "Ich hatte die Beerdigung organisiert, da stand sie plötzlich vor mir – mit den Augen meines Vaters", beschrieb Natascha den bewegenden Moment, der für beide Frauen eine Wendung im Leben bedeutete.

Judith selbst erinnerte sich an die Zusammenführung der Schwestern. Sie habe durch die Berichterstattungen in der Zeitung von dem Tod ihres Vaters erfahren, erzählte sie in der Show. Noch am selben Tag habe Natascha bei ihr angerufen und sie über die Beerdigung informiert. Dort trafen sie sich dann zum ersten Mal. Trotz der Trauer sei dieses Kennenlernen positiv gewesen, betonte Natascha: "Durch sie lebt mein Papa weiter. Das macht sie zu etwas ganz Besonderem." Seitdem haben die Schwestern, die viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben, wie beispielsweise ihre Leidenschaft für Mode und Kreativität, ein inniges Verhältnis zueinander aufgebaut.

Die Familie Ochsenknecht bewegt mit ihrer Geschichte viele Zuschauer – nicht zuletzt durch die Höhen und Tiefen, die auch in den vergangenen Staffeln der Realitydoku gezeigt wurden. Vor Kurzem hatte Natascha den Tod ihres Bruders Ingo öffentlich verarbeitet, der während einer Haftstrafe verstarb. Trotz der komplizierten Beziehung in der Vergangenheit verband die beiden eine enge familiäre Geschichte. Ingo arbeitete als Fotograf für renommierte Magazine und betonte in einem Interview mit RTL, dass seine ältere Schwester ihn früh unterstützt hätte. Natascha scheint immer wieder Stärke aus persönlichen Rückschlägen zu ziehen – und ermöglicht durch ihre Offenheit einen bewegenden Einblick in das Auf und Ab des Lebens.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Instagram / nataschaochsenknecht Throwback-Foto von Natascha Ochsenknecht und ihrem Bruder Ingo Robin Wierichs

