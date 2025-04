Natascha Ochsenknecht befindet sich in Erdbebenregion

Natascha Ochsenknecht (60) meldet sich heute in ihrer Instagram-Story, um vor allem ihre Fans zu beruhigen: Die dreifache Mama befindet sich wegen der Dreharbeiten von "My Style Rocks" im Moment im türkischen Istanbul – einer Region, die aktuell von schweren Erdbeben erschüttert wird. "Ihr habt es vielleicht mitbekommen: Erdbeben in der Türkei. Mir geht es gut, uns geht es gut. Wir haben das hier komplett mitbekommen", gibt sie vorerst Entwarnung.

Später meldet sie sich aus dem Hotel. Immer wieder werde die Erde von Nachbeben erschüttert. Sie wisse gerade zwar noch nicht, wie es weitergehe, ihre Sachen habe sie aber vorsichtshalber gepackt und befinde sich gerade auf dem Weg aus ihrem Zimmer in die tiefer gelegene Lobby. Dort hoffe sie, sich sicherer zu fühlen: "Im 34. Stock ist das wirklich nicht witzig." Für sie stehe fest, dass sie nicht in diesem hohen Stockwerk schlafen werde. Die TV-Bekanntheit wirkt sichtlich angespannt und auch ihr Set-Kollege Harald Glööckler (59) meldet sich aufgelöst bei seiner Community. Er ist im selben Hotel wie Natascha untergebracht – zwar eine Etage tiefer, trotzdem scheint ihm die Lage nicht geheuer zu sein. "Das war so krass [...]. Jetzt sitze ich draußen. An reingehen ist nicht mehr zu denken. Im Moment wackelt schon wieder alles. Das ist echt krass", berichtet der Designer.

Auch wenn die Dreharbeiten der neuen Fashion-Show momentan von dem schrecklichen Naturereignis überschattet werden, genießt die 60-Jährige ihre Zeit in der Türkei eigentlich in vollen Zügen. Neben Harald und ihr sitzen noch Sandra Bauknecht und Larissa Marolt (32) in der Jury der zweiten Staffel und urteilen über die Leistungen der Kandidaten. Beim Gedanken an den Job kam Natascha im Gespräch mit Promiflash direkt ins Schwärmen. "Ich liebe es. Macht mir total Spaß", erzählte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model