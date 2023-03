Irre! Roy Black kehrt zu "Ein Schloss am Wörthersee“ zurück

Comeback für Roy Black (✝48)? Mit seiner unverwechselbaren Stimme hatte der Schlagersänger ein breites Publikum begeistert. Der "Schön ist es auf der Welt zu sein"-Interpret starb am 9. Oktober 1991 im Alter von nur 48 Jahren an Herzversagen. Kurz vor seinem Tod hatte Roy noch mit Ein Schloss am Wörthersee als Hotel-Chef Lennie Berger großen Erfolg gefeiert. Anlässlich seines 80. Geburtstags wollen die Produzenten Roy Black wieder in der Serie aufleben lassen!

Im Bild-Interview gaben die Serienmacher an, dass der Schlagerstar am 6. Juni als Überraschungsgast im Schlosshotel im österreichischen Velden auftreten soll. Roys Familie sei mit dem Bühnen-Comeback mithilfe eines künstlichen Avatars wohl einverstanden. Für den besonderen Auftritt soll nun ein Doppelgänger-Wettbewerb gestartet werden. Außerdem sammeln Spezialisten Stimmproben des Sängers, damit er in der Serie zum 30. Jubiläum auch singen und sprechen kann. Die Avatar-Version soll dem echten Roy so nah wie möglich kommen.

Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass eine Legende mit modernster Technik zum Leben erweckt wird – auch die Mitglieder der Band ABBA waren im letzten Jahr bereits als virtuelle Figuren wieder als Gruppe aufgetreten. Die Zuschauer waren begeistert von den tanzenden Hologramme, deren Bewegungen täuschend echt aussahen. Künstliche Intelligenz, neue Programme und immer stärkere Rechnerleistungen machen es möglich!

ActionPress/United Archives GmbH Roy Black in "Ein Schloss am Wörthersee", Österreich 1990

ActionPress Roy Black und Uschi Glas, TV-Stars

United Archives GmbH / ActionPress Schlagerlegende Roy Black (†)

