Streit und Alkohol: Roy Blacks (†) Sohn lässt sich scheiden

Ob Roy Black (✝48) darüber traurig wäre? Der Schlagersänger war 1991 mit gerade einmal 48 Jahren verstorben. Sein Sohn Torsten war damals erst 15 Jahre alt gewesen. 2020 hatten er und seine Frau Maria seinen verstorbenen Vater dennoch zum Opa machen können: Ihr kleiner Sohn hatte das Licht der Welt erblickt. Und vor allem Maria machte ihn schon früh mit der Musik seines Opas vertraut. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten – denn die Ehe von Torsten und seiner Frau ist zerbrochen.

Das bestätigt Torsten selbst im Interview mit Bunte. Er und Maria haben in den vergangenen Monaten mit vielen Problemen kämpfen müssen. Die gebürtige Kolumbianerin erlitt eine Fehlgeburt, wobei auch ihre Gebärmutter entfernt werden musste. Zu viel für das Paar: "Bei so vielen negativen Emotionen hatten Maria und ich viele Meinungsverschiedenheiten, wir haben viel gestritten." Besonders traurig: Genau wie einst sein Vater fing Torsten unter der wachsenden Belastung nach langer Abstinenz an, zu viel Alkohol zu trinken. Maria zog die Reißleine: "Sie hat mich um die Scheidung gebeten."

Doch auch wenn die Scheidung nicht schön ist, versucht Torsten wohl positiv zu bleiben. "Eine Scheidung bringt automatisch auch einen Neuanfang mit sich, auch wenn es erst mal schmerzhaft ist", meint er. Vielleicht kann ihm ja der Gedanke an seinen geliebten Vater die nötige Kraft geben.

United Archives GmbH / ActionPress Schlagerlegende Roy Black (†)

ActionPress Roy Black, Musiker

ActionPress/United Archives GmbH Roy Black in "Ein Schloss am Wörthersee", Österreich 1990

