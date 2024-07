Roy Blacks Sohn Torsten war nach Scheidung in Lebensgefahr

Roy Blacks (✝48) Sohn Torsten Höllerich durchlebte eine schwere Zeit. Zuerst verlor seine damalige Frau Maria Fernanda ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs im vierten Monat. Wenig später reichte sie die Scheidung ein und daraufhin wurde ihm inmitten des Scheidungskriegs auch noch das Sorgerecht für seinen Vierjährigen genommen – vor allem Letzteres habe ihn letztendlich an seine Grenze gebracht, wie er gegenüber Bild zugibt. "Mein Leben war in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein Wirbelwind von Emotionen und komplizierten Situationen. [...] Der härteste Schlag war die gerichtliche Entscheidung, das alleinige Sorgerecht für Dominique seiner Mutter zuzusprechen. Das hinterließ eine große Leere in meinem Herzen."

Die Auswirkungen waren sogar gesundheitlicher Natur, gesteht der 48-Jährige: "Ich erlitt einen Nervenzusammenbruch, der einen lebensgefährlichen hypoglykämischen Schock auslöste." Der Wahl-Kolumbianer sei in seiner Wohnung mit einem extrem niedrigen Blutzuckerwert in einen komatösen Zustand gefallen. "Gott sei Dank wurde ich gefunden. Ich kam auf die Intensivstation, erhielt sofort lebensrettende Infusionen", erinnert sich Torsten. Nach sechs Tagen konnte er die Klinik verlassen. Nun wolle er sich vor allem durch Arbeit ablenken und hoffe so, die nötige "Ruhe und Stabilität zu finden", die er dringend brauche. Zu seinem Glück darf er seinen Sohn trotz des gerichtlichen Urteils zweimal pro Woche sehen.

Kurz nach der Trennung von der Mutter seines Sohnes war Torsten wieder in festen Händen. Der Promi-Spross hatte in der Erzieherin seines Kleinen seine neue Partnerin gefunden. "Ich habe Dominique immer in den Kindergarten gebracht und Sofia dort getroffen. Seit knapp zwei Monaten sind wir jetzt ein Paar und glücklich miteinander", erklärte er vergangenen Dezember im Bild-Interview. Seine Freundin sei der Grund dafür gewesen, dass es ihm nach der Fehlgeburt und der Trennung von seiner Ex-Frau wieder besser ging. Doch auch die Beziehung zwischen Torsten und Sofia zerbrach.

ActionPress/United Archives GmbH Roy Black in "Ein Schloss am Wörthersee", Österreich 1990

ActionPress/ULLSTEIN BILD Roy Black (r.) mit seiner Frau Silke Höllerich und dem gemeinsamen Sohn Torsten

