Roy Blacks (†) Sohn Torsten befindet sich in Entzugsklinik

Torsten Höllerich ist rückfällig geworden. Der Sohn von Roy Black (✝48) kämpft bereits seit Jahren gegen eine Alkoholsucht und durchlebt dabei immer wieder Höhen und Tiefen. Nun hat Torsten einen Entschluss gefasst und berichtet gegenüber der Zeitschrift Freizeit Spass: "Ich befinde mich seit einigen Wochen in einer Entzugsklinik nahe meiner Heimatstadt in Kolumbien" und fügt hinzu: "Ich musste die Reißleine ziehen, da ich einfach zu viel getrunken und die Kontrolle verloren habe!"

Eigentlich führte Torsten bis vor rund einem Jahr noch ein recht stabiles Leben. Der Sohn des Sängers lebte, zusammen mit seiner Frau Maria Fernanda und dem gemeinsamen Sohn Dominique, in seiner Wahlheimat Kolumbien. Im Sommer 2022 traf die junge Familie dann allerdings ein dramatischer Schicksalsschlag: Maria verlor das zweite gemeinsame Kind im vierten Schwangerschaftsmonat, woraufhin Torsten seine Trauer im Alkohol ertränkte. Es folgte die Scheidung und ein Kampf um das Sorgerecht für den Jungen, den Torsten erfolglos verlor. "Er versteht schon sehr viel und sah, dass mit Papa irgendetwas nicht stimmt. Für ihn will ich den Klinikaufenthalt durchziehen! Ich will zudem nicht so enden wie mein Vater!", erklärte er.

Eigentlich hatte Torsten erst im Dezember vergangenen Jahres verraten, dass er frisch verliebt ist – ein Funken der Hoffnung. "Ich habe Dominique immer in den Kindergarten gebracht und Sofia dort getroffen. Seit knapp zwei Monaten sind wir jetzt ein Paar und glücklich miteinander", erklärte er damals stolz gegenüber der Bild. Es hieß, dass es ihm durch Maria viel besser gehe. Vor allem beim Verarbeitungsprozess der Fehlgeburt und der Trennung von seiner Ex-Frau soll die Kindergärtnerin Torsten geholfen haben.

