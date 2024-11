Isabel Varell war früher heimlich in Roy Black verliebt

Schauspielerin Isabel Varell (63) lüftete ein gut gehütetes Geheimnis: In einem Interview mit Freizeit Express plauderte die Schauspielerin aus, dass sie einst "sehr verliebt" in Roy Black (✝48) war. Sie durfte sogar für eine Serie am gleichen Set wie ihr Schwarm arbeiten, doch leider hatten sie keine gemeinsamen Szenen. Trotzdem hinterließ der Schlagersänger einen bleibenden Eindruck. "Er sah so toll aus. Als Frau hat man bei ihm weiche Knie gekriegt, wenn der vor einem stand – ich zumindest. Er war ein Supertyp. Und er war so nett", erinnerte sich Isabel.

Statt mit Roy war die 63-Jährige einst mit Drafi Deutscher (✝60) verheiratet. Doch schon während ihrer Hochzeit bahnte sich das spätere Liebes-Aus an. Ihr zweiter Ehemann, Pit Weyrich, war nämlich auch anwesend und entschied sich kurzerhand, für ein wenig Chaos zu sorgen. Gegenüber Bild verriet er: "Mir wird, ehrlich gesagt, schnell langweilig. Ich saß also auf dieser Hochzeit und dachte mir: 'Was machen wir jetzt? Wir könnten doch mal die Braut entführen!'" Pit und Isabel wurden trotz der großen Geste allerdings erst über 20 Jahre später ein Paar.

Roy Black, mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich, war in den 80er-Jahren einer der größten Stars der deutschen Musik- und Filmszene. Mit Hits wie "Ganz in Weiß" eroberte er die Herzen vieler Frauen. Auch mit seiner Schauspielkollegin Uschi Glas (80) verstand sich der Musiker bestens, obwohl die beiden offiziell nie ein Paar waren. An dem Tag, an dem er seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte, widmete sie ihm im Gespräch mit der Bild rührende Worte: "Ich vermisse Roy sehr. Er war mir ein lieber Freund. Ich denke mit Wehmut daran, dass er so früh gehen musste."

Getty Images Pit Weyrich und Isabel Varell, Dezember 2011

ActionPress Roy Black und Uschi Glas, TV-Stars

