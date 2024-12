Endlich: Selena Gomez und Benny Blanco haben sich verlobt

Es gibt schöne Neuigkeiten von Selena Gomez (32) und ihrem Partner Benny Blanco (36) zu berichten: Die Sängerin und der Songwriter haben sich verlobt! Auf Instagram teilt die Musikerin eine Bilderreihe, die unter anderem den funkelnden Klunker an dem Finger der "Wolves"-Interpretin zeigt. Auf einem anderen Bild strahlt das frischverlobte Paar überglücklich in die Kamera – Benny umarmt Selena währenddessen liebevoll von hinten. Zu dem Beitrag schreibt Selena: "Für immer beginnt jetzt..."

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits etliche Glückwünsche. Aber auch Benny hinterlässt seiner Verlobten eine süße Botschaft und kommentiert: "Hey, warte... Das ist meine Frau!" Die Fans der beiden können ihren Augen offenbar kaum trauen. Neben einigen weinenden Smileys und Herz-Emojis sammeln sich bereits aufgeregte Kommentare. Aber auch andere Stars freuen sich für Selena und Benny. So schreibt beispielsweise Nina Dobrev (35): "Ja! Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide!"

Selena und Benny sind bereits seit Dezember 2023 offiziell ein Paar. Regelmäßig schwärmen die beiden von ihrer Beziehung und thematisierten bereits häufiger, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Im Interview mit dem Hollywood Reporter verriet Selena erst im November dieses Jahres: "Ich sehe eine Zukunft mit dieser Person." Und auch Benny könnte sich ein Leben ohne seine Selena wohl nicht mehr vorstellen, wie er in einem Interview mit People betonte: "Jeder Tag mit ihr ist der beste meines Lebens."

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Juli 2024

