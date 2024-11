Chers Beziehung zu Alexander Edwards spaltet ihre Familie

Sängerin Cher (78) hat in den letzten Jahren immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt – nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch durch ihre Beziehung zu Alexander Edwards (38), einem US-amerikanischen Musikmanager und Social-Media-Star. Während die Poplegende jedoch öffentlich zu ihrer Liebe steht, äußert ihre Familie immer wieder Bedenken. Besonders ihr Sohn Chaz Bono (55) soll Zweifel an den Absichten ihres jungen Lovers hegen. Insider berichteten laut Daily Mail, dass Cher bereits mehrfach deutliche Hinweise auf Alexanders mögliche finanzielle Interessen ignoriert habe. Gerüchten zufolge soll sie nun sogar planen, ihn in ihrem Testament zu berücksichtigen.

Die enge berufliche Zusammenarbeit von Cher und Alexander sorgt für zusätzliche Spannungen. Berichten zufolge war er maßgeblich an ihrem kommenden Album beteiligt, was erneut die Frage aufwirft, ob seine Absichten tatsächlich romantischer Natur sind. Weiter angefacht wurde die Debatte rund um das ungleiche Paar kürzlich, als die Sängerin ihren Partner leidenschaftlich verteidigte, nachdem dieser in eine körperliche Auseinandersetzung mit Sänger Travis Scott (33) geraten war. Ihre unerschütterliche Unterstützung für ihn sorgte bei ihrer Familie angesichts der ihm angelasteten Handgreiflichkeiten für großes Unverständnis, wie Daily Mail berichtete.

Chers Liebesleben gestaltete sich in der Vergangenheit ähnlich facettenreich wie ihre Karriere. Ihre erste Ehe mit Sonny Bono (✝62), mit dem sie die Erfolgsband "Sonny & Cher" gründete, war von vielen Höhen, aber vor allem durch seine Untreue geprägt. Weitere Beziehungen zu Rocklegenden wie Gregg Allman (76) und Gene Simmons (75) folgten, ebenso wie medienwirksame Affären, unter anderem mit Tom Cruise (62). Nach mehreren gescheiterten Beziehungen hatte sich Cher eine lange Zeit zurückgezogen, bis sie 2022 schließlich Alexander traf. Ihr enger Schulterschluss mit dem 38-Jährigen beweist, dass sie immer noch an die wahre Liebe glaubt – auch wenn diese nicht immer den Erwartungen ihrer Familie entspricht.

Getty Images Alexander Edwards und Cher bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Photo credit: MEGA Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024

