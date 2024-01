Jon Hamms Ehefrau Anna unterläuft ein peinlicher Fauxpas!

Jon Hamm (52) und Anna Osceola (35) könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Nachdem sich der Schauspieler und die "Rizzoli & Isles"-Darstellerin 2015 am Set der Serie "Mad Men" kennengelernt hatten, wurden die beiden ein Paar. Und obwohl der US-Amerikaner niemals heiraten wollte, änderte er für die brünette Schönheit seine Meinung – die beiden waren vergangenes Jahr im Juni vor den Traualtar getreten. Doch nach nur wenigen Monaten Ehe unterlief Anna nun ein Fauxpas!

Wie OK! berichtet, gesteht Jon bei der "Mean Girls"-Premiere in New York City, dass seine Liebste den sechsmonatigen Hochzeitstag vergaß! Das kleine Missgeschick scheint der 52-Jährige der Seriendarstellerin aber nicht übel zunehmen: "Es war viel los, es war Heiligabend." Den Abend hätten die beiden dennoch in vollen Zügen genossen. "Wir hatten unser sechsmonatiges Jubiläum an Heiligabend, das war sehr schön", schwärmt der "Fargo"-Darsteller.

Die Flitterwochen verbrachte das frischvermählte Ehepaar in Spanien. Anna und Jon ließen es sich auf der beliebten Touristeninsel Mallorca gut gehen. Auf Schnappschüssen, die People veröffentlichte, wirkten die beiden Turteltauben bestens gelaunt.

Anzeige

Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola

Anzeige

Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola im März 2022

Anzeige

Getty Images Anna Osceola und Jon Hamm im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de