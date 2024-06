Schauspieler Jon Hamm will mit 53 Jahren endlich Papa werden

Jon Hamm (53) hegt einen besonderen Wunsch: Er möchte Vater werden. In einem Interview mit The Hollywood Reporter plaudert der Schauspieler offen über seine Heirat mit Anna Osceola (36) sowie das Thema Kinderplanung. "Mein Hochzeitstag war perfekt!", schwärmt der gebürtige US-Amerikaner und verrät: "Es war großartig. Und ich hoffe, es werden Kinder folgen. Es ist mir nicht entgangen, dass ich 53 bin." Ferner merkt Jon an, dass es ihm egal sei, wenn er "ein alter Papa" wäre.

Er und die 36-Jährige tauschten im vergangenen Jahr die Ringe. Zuvor ging der 53-Jährige für rund 18 Jahre mit Jennifer Westfeld gemeinsam durchs Leben. Aufgrund seines Kinderwunsches zerbrach die Beziehung mit ihr jedoch. Das behauptete ein Insider gegenüber Us Magazine. "Denn er wollte Nachwuchs und sie nicht", hieß es damals.

Jon lernte seine Anna bereits 2015 am Set von "Mad Men" kennen. Für ihn stand eine Heirat mit der Beauty für lange Zeit nicht zur Debatte. Den Grund hierfür erklärte der Beau in einem früheren Playboy-Interview: "Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zwei Jahre alt war und haben nie wieder geheiratet. Es bedeutet mir also nichts!" Heute sei er aber überglücklich darüber, seine Liebste geheiratet zu haben.

