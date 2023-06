Im "Mad Men"-Style: Jon Hamm und Anna haben geheiratet

Sie haben es getan. Seit 2020 sind Jon Hamm (52) und Anna Osceola ein Liebespaar. Die zwei hatten sich bereits 2015 am Set der Serie "Mad Men" kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der 51-Jährige gerade frisch von seiner langjährigen Partnerin Jennifer Westfeldt getrennt. Im Februar 2023 haben die beiden dann den nächsten Schritt gewagt: Das Paar hat sich verlobt. Nun sind Jon und Anna vor den Traualtar getreten.

Das Paar gab sich laut TMZ am Samstag das Jawort. Jon und Anna haben im wunderschönen Anderson Canyon in Big Sur geheiratet. Der Schauspieler sah unglaublich elegant in seinem Smoking aus. Seine Ehefrau beeindruckte mit ihrem wallenden Kleid. Der Ort der Hochzeit schien nicht zufällig gewählt: Die Serie endete damit, dass Don Draper – Jons Charakter – dort eine Wiederentdeckung seiner selbst erlebte.

Auch die Gästeliste sorgte für eine "Mad Men"-Rückblende. John Slattery ließ es sich nicht nehmen, seinem alten Kollegen zu gratulieren. Weitere anwesende Promis warn Billy Crudup - der erst kürzlich selbst geheiratet hat - sowie Paul Rudd (54) und Tina Fey (53) und andere.

Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola, März 2023

Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola, Juni 2023

Getty Images John Slattery, Schauspieler

