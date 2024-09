"American Idol"-Sieg: Kelly Clarkson verpasst Jahrestag

Eigentlich ist für Kelly Clarkson (42) heute ein ganz besonderer Tag. Vor genau 22 Jahren nahm die Sängerin an der ersten Staffel der Talentshow American Idol teil – und gewann sogar! Den 4. September hatte die "Because Of You"-Interpretin aber offenbar nicht mehr im Kopf. Erst als ein Kollege sie darauf aufmerksam macht, dass heute der Tag ist, an dem ihre Karriere ins Rollen gebracht wurde, fällt es der Musikerin wie Schuppen von den Augen. "Oh mein Gott. Als du das Datum gesagt hast, wurde ich nervös und dachte: 'Habe ich einen Jahrestag verpasst?' Das habe ich", scherzt sie in einem Clip, den sie auf Instagram teilte.

Auf derselben Social-Media-Plattform resümiert sie ihr bisheriges Leben seit ihrem Gewinn bei "American Idol" im Jahr 2002 aber dann doch noch mal. "Dieser Moment war die offene Tür, die mir so viele Möglichkeiten und kreative Partnerschaften ermöglichte, für die ich jeden Tag dankbar sein werde", berichtete sie voller Freude und fügte hinzu: "Die Familie und die Freundschaften, die ich in diesen 20 Jahren in der Musik und im Fernsehen aufgebaut habe, sind für mich unbezahlbar."

Seit ihrer Teilnahme an der TV-Show hat sich allerdings noch etwas geändert – und zwar Kellys äußeres Erscheinungsbild. Bei der Sängerin purzelten in der Vergangenheit nämlich ordentlich die Pfunde. Böse Zungen behaupteten sogar, dass sich die Moderatorin Zugang zu dem beliebten Abnehmmittel Ozempic verschafft habe. "Alle denken, es sei Ozempic, aber das ist es nicht", klärte Kelly in ihrer Show "The Kelly Clarkson Show" auf und fügte hinzu: "Es ist etwas anderes. Es ist etwas, das hilft, den Zucker abzubauen. Mein Körper macht das nicht richtig." Der Grund dafür sei ein Problem mit der Schilddrüse.

