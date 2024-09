Simon Cowell schwärmt von Carries "American Idol"-Rückkehr

Carrie Underwood (41) ist die Neue am Jurypult von American Idol. Aber einen Fan hat die Sängerin schon: Jurychef Simon Cowell (64) ist ganz begeistert von seiner neuen Kollegin, denn die beiden verbindet eine lange Geschichte miteinander und mit der Castingshow: Carrie kehrt nämlich in den Schoß von "American Idol" zurück, nachdem sie 2005 als Siegerin hervorgegangen war. "Ich denke, sie ist eine gute Wahl. [...] Wir kennen uns schon lange. Ich erinnere mich an ihr Vorsprechen, als wäre es gestern", schwärmt der Musikproduzent im Interview mit E! News. Der Countrystar sei ein "sehr süßer Mensch" und "so gut" während ihrer Zeit bei "American Idol" gewesen.

Allerdings tritt Carrie in große Fußstapfen. Die vergangenen sieben Jahre saß nämlich Katy Perry (39) am Jurypult. Der Popstar entschloss sich in diesem Jahr aber, sich neuen Dingen zu widmen und "American Idol" hinter sich zu lassen. Dass Carrie Katy ersetzt, bestätigte sie selbst Ende August während der Music Row Happy Hour in Las Vegas. "Ich bereite mich auf die nächste Staffel 'American Idol' vor", freute die "Cowboy Casanova"-Interpretin sich. Sie wisse auch schon genau, wie sie an den Umgang mit den Kandidaten herangehen wolle: "Ich glaube, ich kann ehrlich und konstruktiv sein, aber trotzdem freundlich."

Bereits seit einigen Wochen wurde spekuliert, wer in der neuen Staffel "American Idol" auf Katys Stuhl sitzen wird. Dabei fielen mehrere große Namen. Unter anderem schien Meghan Trainor (30) hoch im Kurs. Und die soll richtig Lust auf den Job gehabt haben. In der Show "Watch What Happens Live" erzählte sie, wie sehr sie sich um die Stelle bemühte. "Ich habe jedes Interview der Welt gemacht und gesagt, dass das mein Traumjob ist und ich habe drei großartige Leute, die in dieser Welt arbeiten, angemailt", plauderte die "All About That Bass"-Interpretin aus. Sie habe regelrecht um den Job "gebettelt", denn "American Idol" sei seit ihrer Kindheit ihre absolute Lieblingssendung.

Getty Images Carrie Underwood im Juni 2022

Getty Images Katy Perry, Sängerin

