"Königliche Harryness": Stephen Colbert verhöhnt Prinz Harry

Ob Prinz Harry (38) das auch so witzig findet? Die Biografie des britischen Royals ist gerade erst auf dem Markt, aber seine Promo-Tour ist in vollem Gange. Bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung gab er ein explosives Interview, in dem er erste Details preisgab. Das Gespräch schlug hohe Wellen und machte Schlagzeilen. Nun wird Harry von Moderator Stephen Colbert (58) interviewt – und Stephen genehmigte sich direkt ein paar Witze auf Harrys Kosten.

In seiner Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" kündigte der Moderator das Interview mit Harry an und konnte sich einen Scherz offenbar nicht verkneifen. Stephen blendete eine Szene aus dem ersten Interview ein, in dem der Rotschopf erzählte, dass sein älterer Bruder William (40) in der Schule nichts mit ihm zu tun haben wollte. "Das ist herzzerreißend. Von seinem älteren Bruder in der Schule abgelehnt zu werden, obwohl der Zauberhut sie in dasselbe Haus sortiert hat", witzelte der US-Amerikaner in Anlehnung an Harry Potter. Abgesehen davon freue er sich aber sehr auf "seine königliche Harryness".

Worüber Harry in dem Interview mit Stephen sprechen wird, ist noch nicht klar, aber es verspricht, ein unterhaltsames Gespräch zu werden. Außerdem verrieten Gäste der Aufzeichnung gegenüber Daily Mail, dass der Showmaster den Prinzen in einem eigens angefertigten Quiz löchern wird. Dabei sollen die beiden auch gemeinsam Tequila trinken.

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Stephen Colbert im September 2019 in Los Angeles

Getty Images Prinz Harry, Juli 2021

