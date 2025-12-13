"Let's Dance"-Star Marie Mouroum erwartet ihr erstes Kind

Marie Mouroum teilt eine süße Überraschung mit ihren Fans auf Instagram: Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind! "Ich muss euch etwas erzählen", schreibt sie zu mehreren Aufnahmen eines Babybauch-Shootings. Superglücklich posiert sie mit ihrer Kugel. Weitere Details, wie zum Beispiel in welchem Monat sie ist, behält sie für sich – hinsichtlich ihres Bauches hat sie ihre Schwangerschaft aber wohl eine ganze Weile geheim gehalten.

Mit der TV-Bekanntheit freuen sich auch zahlreiche Fans und Promis über die Nachricht – darunter auch einige Kollegen der vergangenen Let's Dance-Staffel. "Herzlichen Glückwunsch", schwärmt Paola Maria (32) und SelfieSandra (26) schreibt zu einer Reihe von roten Herz-Emojis: "OMG, Marie!" Profitänzerin Renata Lusin freut sich: "Glückwunsch, meine Liebe! Das Schönste auf der Welt erwartet dich. Genieße die Schwangerschaft." Auch Motsi Mabuse (44) und Simone Thomalla (60) kommentieren die Fotos mit vielen Herzen.

Die Stunt-Frau tanzte sich an der Seite von Profi Alexandru Ionel (31) in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel ins Viertelfinale. Dort schied sie zur Verwunderung vieler Zuschauer überraschend aus. Auch die 33-Jährige hatte damit nicht gerechnet und war sichtlich enttäuscht. Spätestens angesichts ihrer bevorstehenden Mutterfreuden wird der Frust über die Niederlage aber wohl schon längst verflogen sein. Als Schauspielerin ist Marie international bekannt: Sie spielte unter anderem schon als Dora Milaje in den Marvel-Filmen Black Panther, "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame". Ihr Privatleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – auch über den Vater des Kindes ist bislang nichts bekannt.

Getty Images Marie Mouroum, September 2025

Getty Images Marie Mouroum, November 2023

Getty Images Alexandru Ionel und Marie Mouroum, "Let's Dance" im März 2025

