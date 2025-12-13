Spott für Rapper 50 Cent: Seine Filmfrisur sorgt für Lacher

Rapper 50 Cent (50) sorgt mit seinem neuesten Filmauftritt für ordentlich Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen seines Schauspiels. Als Balrog, einem der kultigen Charaktere aus dem kommenden "Street Fighter"-Film, ist der Musiker kaum wiederzuerkennen. Besonders seine Filmfrisur sticht hervor und wird auf Social-Media-Plattformen wie Instagram heiß diskutiert. Fans kommentieren scherzhaft: "Wildeste Hairline in der Geschichte des Films" oder "So sehe ich aus, wenn ich nicht zum Friseur gehe." Doch es gibt auch Stimmen, die das Ganze in Schutz nehmen: "Alle, die hier Witze machen, haben keine Ahnung von dem Videospiel."

"Street Fighter", eine Verfilmung des gleichnamigen Kult-Videospiels, startet am 15. Oktober 2026 in den Kinos und verspricht ein martialisches Spektakel im Retro-Look. Für viele Fans ist es ein Anlass zur Freude, da der Trailer zeigt, dass die Charaktere und der Stil der 90er-Jahre-Spiele eingefangen wurden. Neben 50 Cent gehören auch Jason Momoa (46) und Noah Centineo (29) zum beeindruckenden Cast. In der Rolle des kraftvollen Boxers Balrog scheint der Rapper also wortwörtlich in die Fußstapfen des Games zu treten – inklusive Frisur, die offenbar direkt der pixeligen Vorlage aus den Videospielen entnommen wurde.

Für Curtis "50 Cent" Jackson ist dies nicht das erste Mal, dass er abseits seiner Rap-Karriere Schlagzeilen macht. Mit Hits wie "In Da Club" wurde er weltberühmt, doch auch als Schauspieler und Produzent hat er sich einen Namen gemacht. Privat ist der Musiker bekannt für seine humorvolle Art, und Fans spekulieren schon jetzt, wie entspannt er auf den Social-Media-Spott reagiert. Tatsächlich bleibt er bislang ruhig und könnte sich sogar insgeheim über die Aufmerksamkeit freuen, die ihm und seiner Rolle in "Street Fighter" zuteil wird. Eines ist sicher: Die auffällige Frisur dürfte vielen Zuschauern im Kino noch auf humorvolle Weise im Gedächtnis bleiben.

Getty Images 50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City

Getty Images 50 Cent, Musiker

Getty Images 50 Cent im Oktober 2020