Samira und Serkan Yavuz hatten zwei Monate keinen Kontakt

Samira Yavuz (32) spricht erneut über ihr Verhältnis zu ihrem Ex Serkan Yavuz (32). Anfang des Jahres trennten sich die Realitystars, nachdem herausgekommen war, dass Serkan seiner Frau fremdgegangen war. Dennoch näherten sie sich später wieder an, bis es auf dem Oktoberfest zum erneuten Eklat kam und Samira die Reißleine zog. Wie sie nun auf Instagram schildert, habe sie eine Zeit lang den Kontakt zu ihrem Ex gekappt: "Ich habe zwei Monate einen kompletten Cut gebraucht und langsam komme ich klar mit minimalem Kontakt, was die Kids betrifft. Würde mir für die Zukunft einen entspannten Umgang wünschen, aber dafür brauche ich noch Zeit."

Auslöser war ein feuchtfröhlicher Wiesn-Abend, bei dem Serkan mit Sam Dylan (34), Rafi Rachek (35) und einer unbekannten Blondine unterwegs war. Als Samira ihn stundenlang nicht erreichte und sein Standort später anzeigte, dass er sich in einem Hotel befand, war für sie endgültig Schluss. "Der krönende Abschluss war dann der: Serkan hat in dem ganzen Rausch vergessen, dass ich seinen Standort habe und der ist dann wohl ins Hotel gefahren. Wo wohl auch eine Blondine war. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Da zähle ich dann eins und eins zusammen", wetterte sie damals auf Instagram.

Auch Serkan stellte bei der großen Wiedersehensshow von Das große Promi-Büßen vor laufenden Kameras klar, dass nach der Oktoberfest-Eskalation ein Liebescomeback ausgeschlossen sei. "Zwischen mir und Samira ist das Thema durch, aber auf einer respektvollen Ebene", erklärte der Realitystar. Ihm sei wichtig, wegen der gemeinsamen Kinder für Ruhe zu sorgen: "Ich habe gelernt, es ist manchmal besser, den Mund nicht zu weit aufzureißen, nicht irgendwas zu befeuern."

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz im Juli 2023