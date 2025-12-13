James Morrison & Tochter Elsie verzaubern Fans mit Duett

Gänsehaut im London Palladium: James Morrison (41) stand bei der festlichen Show "Magic of Christmas" mit Tochter Elsie auf der Bühne und lieferte ein Duett, das dem Publikum den Atem raubte. Gemeinsam performten sie "Broken Strings", den Hit, den der Popstar einst mit Nelly Furtado (47) aufgenommen hatte. Während James zur Gitarre griff und seine unverwechselbare Stimme beisteuerte, übernahm Elsie die zweiten Vocals – der Saal reagierte mit jubelnden Ovationen.

Kurz darauf teilte James den Moment mit seinen Followern auf Instagram, wo die Reaktionen ebenso überwältigend ausfielen. Unter dem Clip sammelten sich Komplimente im Sekundentakt: "Fantastisches Duett, wunderschöne Elsie", schrieb ein Fan. Ein anderer schwärmte: "Wie der Vater, so die Tochter, wunderschöne Elsie", während ein weiterer kommentierte: "Wow. Das ist eine andere Stufe von Schön. Ernsthaft, herzergreifend und gleichzeitig atemberaubend."

Es war nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam auftraten. Bereits während James' diesjähriger "Fight Another Day"-Welttournee hatten sie im September ein Duett auf der Bühne zum Besten gegeben. Zuletzt geriet der Sänger jedoch durch gesundheitliche Probleme in die Schlagzeilen. Aufgrund einer Stimmbandbelastung musste er zwei geplante Auftritte in London im November absagen und entschuldigte sich über Instagram bei seinen Fans.

Getty Images James Morrison und Tochter Elsie Morrison bei der "Magic Of Christmas"-Show im London Palladium

Getty Images Nelly Furtado und James Morrison im Jahr 2009

Getty Images James Morrison, Sänger