Vor zwei Jahren entdeckt: Sie gewinnt "The Voice of Germany"

Anne Mosters hat es geschafft: Im Live-Finale von The Voice of Germany holte sich die Studentin den Sieg – an ihrer Seite Coach Nico Santos (32). In Berlin setzte sich Anne mit einer starken Performance gegen die Konkurrenz durch und setzte den perfekten Schlusspunkt hinter eine Staffel, in der sie und Nico eine ganz eigene Geschichte schrieben. Die beiden kannten sich bereits vor der Show. Was als Nachricht auf Social Media begann, mündete jetzt in den größten Moment ihrer bisherigen Gesangskarriere.

In der 13. Staffel versuchte Anne zum ersten Mal ihr Glück bei "The Voice of Germany". Damals war Nico nicht als Coach dabei, wie Bild berichtet, erkannte er aber bereits damals ihr großes Potenzial und suchte den Kontakt zu Anne über Instagram. Er lobte ihre Stimme und lud sie kurzerhand dazu ein, einen seiner Songs gemeinsam zu performen. Tatsächlich wurde die Idee Realität, und Anne stand bei einem seiner Konzerte als Duett-Partnerin auf der Bühne – eine Erfahrung, die ihre musikalische Reise prägte. Als sie nun ein zweites Mal den Schritt auf die "The Voice"-Bühne wagte, griff Nico dieses Mal prompt ein und drückte begeistert den Buzzer. Voller Überraschung rief er aus: "Das kann nicht sein!"

Bereits im Vorfeld zum Finale wurde ordentlich Spannung aufgebaut, denn die Show verzeichnete eine beeindruckende Vielfalt von Talenten. Schon das Halbfinale sorgte für eine Menge Spannung – vor allem mit der Überraschung, dass mehr Talente als ursprünglich geplant ins Finale einzogen. Anstatt gegen vier musste sich Anne also gegen fünf andere Kandidaten durchsetzen. Neben ihr kämpften Vasco José Mano und Oxa aus Team Shirin David (30), Greta Heimann aus Team Nico, Bernarda Brunovic aus dem Team von Michi Beck (58) und Smudo (57), Max Pesé aus Team Rea Garvey (52) um den Sieg und den Titel "The Voice of Germany".

Joyn/Claudius Pflug Die Finalisten von "The Voice of Germany", 2025

Joyn Nico Santos und Anne Mosters, "The Voice of Germany"-Gewinner

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025