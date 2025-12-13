Neugeborenenglück: Sophie Habboo teilt intime Baby-Momente

Sophie Habboo und Jamie Laing (37) strahlen vor Glück: Vor wenigen Tagen haben die beiden TV-Stars ihren ersten gemeinsamen Sohn Ziggy willkommen geheißen und gewähren ihren Fans nun in niedlichen Instagram-Bildern Einblicke in das Leben mit ihrem Neugeborenen. Sophie zeigt sich dabei entspannt im Bett, während sie den kleinen Ziggy stillt, während Jamie innige Kuschelmomente auf dem Sofa genießt. Ihre frisch renovierte Küche wird vom weihnachtlichen Glanz eines festlich dekorierten Baumes erhellt, und Sophie schwärmt begeistert von ihrer neuen Rolle als Mutter.

Die 31-Jährige ist offensichtlich begeistert von der Unterstützung, die sie in Ehemann Jamie findet. In Instagram-Stories lobte sie ihn dafür, ihr täglich Frühstück zuzubereiten. In einer liebevollen Botschaft bezeichnete sie diesen Moment als "himmlisch". Gerade in dieser besonderen Zeit scheint alles perfekt zu sein – von den liebevoll gestalteten Weihnachtsvorbereitungen bis hin zu ihrem Zuhause, das nach einer umfassenden 14-monatigen Renovierung in neuem Glanz erstrahlt. Schon vor der Geburt gab das Paar Einblicke in seine neue Luxusoase, deren modernes Design Fans beeindruckte.

Bereits kurz nachdem ihr Sohn auf die Welt gekommen war, gewährte Sophie ihren Fans rührende Einblicke direkt aus dem Krankenhaus. Auf Instagram zeigte die Influencerin ein strahlendes Foto mit dem kleinen Ziggy auf dem Arm und veröffentlichte außerdem ein Bild kurz vor der Geburt auf der Klinikliege. Besonders bewegte viele das Foto der winzigen Hände ihres Sohnes. Dazu schrieb Sophie: "Jetzt ergibt alles einen Sinn." Jamie wich seiner Frau in dieser aufregenden Zeit nicht von der Seite und sorgte für einen Lacher, als er auf einer Matratze sitzend im Kreißsaal festgehalten wurde.

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und ihr Sohn Ziggy, Dezember 2025

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und sein Sohn Ziggy, Dezember 2025

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo mit ihrem Sohn Ziggy, Dezember 2025