Abschied von "Rosenheim Cops": Marisa Burger brauchte Double

Nach 23 Jahren heißt es Abschied nehmen: Marisa Burger (52), bekannt durch ihre Rolle als Polizeisekretärin Miriam Stockl, beendet ihre Zeit bei der ZDF-Serie Die Rosenheim Cops. Am 17. Oktober 2025 stand sie ein letztes Mal am Set – ein Tag, der alles andere als gewöhnlich verlief. Während der Proben musste die Schauspielerin von einem Double vertreten werden, da die Emotionen übermächtig waren. "Ich konnte vor lauter Emotionen und Tränen einfach nicht spielen", erklärte Marisa in einem Interview mit der Abendzeitung München. Dennoch schaffte sie es, die finale Szene selbst zu drehen, ohne eine weitere Probe ableisten zu können.

Die Fans der Serie dürfen jedoch aufatmen: Einen Serientod wird es nicht geben. Was genau mit Miriam Stockl geschieht, ist zwar bis jetzt ein Geheimnis, doch Marisa deutete an, dass ihre Rolle ein Happy End erlebt. "Die Frau Stockl darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat", ließ die Schauspielerin noch wissen. Damit wird die genaue Auflösung erst im kommenden Jahr aufgelöst, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Die Serie selbst läuft weiterhin jeden Dienstag um 19:25 Uhr im ZDF und ist auch in der ZDFmediathek abrufbar.

Mit ihrem Abschied markiert Marisa Burger das Ende einer beeindruckenden Ära bei "Die Rosenheim Cops", die sie seit dem Serienstart 2002 geprägt hat. Mehr als zwei Jahrzehnte lang war sie eine zentrale Figur und feierte mit der Rolle ihren Karriere-Durchbruch. Die Schauspielerin beschrieb den Abschied von ihrem Team als zutiefst emotional und sah dennoch den richtigen Moment gekommen, um Platz für neue Herausforderungen zu schaffen. Auch wenn die Fans die charmante Sekretärin vermissen werden, so bleibt der Serie ein Würdigungspunkt in ihrer beachtlichen TV-Laufbahn.

Imago Marisa Burger, Schauspielerin

ZDF, Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller