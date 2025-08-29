Wegen Pestiziden: Janni und Peer Kusmagk verlassen Dänemark

Für Janni (35) und Peer Kusmagk (50) ist Schluss mit dem Leben in Dänemark! In ihrer Instagram-Story verriet die Surferin, die ihren Ehemann 2016 bei der Kuppelshow Adam sucht Eva kennengelernt hat, dass die Familie ihre idyllische Wahlheimat hinter sich lässt. Der Grund: Rund um ihr Haus werden in der Landwirtschaft regelmäßig umstrittene Pestizide eingesetzt. Auf Nachfrage eines Fans wurde die zweifache Mutter noch deutlicher: "Wir haben ein Haus komplett ökologisch saniert und hatten zur gleichen Zeit leider keine Ahnung, dass unser Haus komplett umgeben von der Landwirtschaft ist und dem Nachbarn egal war, ob wir gerade die Fenster aufhaben oder Kinder im Garten spielen."

Besonders erschütternd: Als die Pestizide viel in der Umgebung gespritzt wurden, sei es Janni gesundheitlich so schlecht gegangen, dass sie sogar einen Abend im Krankenhaus verbrachte. "Das war der Moment, als mir klar wurde, dass es fahrlässig ist, uns selbst wie auch die Kinder diesen Giftstoffen auszusetzen", berichtet die 35-Jährige offen. Um ihre Community über die Gefahren der Pestizide aufzuklären, postete Janni mehrere Screenshots in ihrer Story, in denen unter anderem auf einen möglichen Zusammenhang mit Parkinson, Leukämie und Zellschädigungen hingewiesen wird. "Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie wir uns in dieser Zeit gefühlt haben", richtet sie die Worte an ihre Community.

Doch auch schon der Umzug nach Dänemark selbst fiel der Familie nicht leicht. Peer gab damals offen zu: "Die letzten Monate haben meine Grenzen wirklich auf die Probe gestellt." In einem emotionalen Instagram-Post erklärte der Realitystar, dass das neue Leben im Norden für ihn und seine Liebsten alles andere als leicht gewesen sei. Besonders die Hausrenovierung und das wochenlange Leben ohne festes Zuhause hätten die Familie stark gefordert. "Mit drei kleinen Kindern und ohne festes Zuhause quer durch Europa zu reisen, war eine unglaubliche Herausforderung", erinnerte sich der einstige Dschungelcamp-Kandidat.

