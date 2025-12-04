Michelle Monaghan sieht Verbindung zu "Family Plan 2"-Rolle

Zum Start ihres neuen Films "The Family Plan 2" hat Michelle Monaghan (49) in einem neuen Interview mit dem People Magazine offen darüber gesprochen, wie es ist, die eigenen Kinder beim Erwachsenwerden zu begleiten. Die Schauspielerin, seit 20 Jahren mit Peter White verheiratet, teilt Tochter Willow, 17, und Sohn Tommy, 12, mit ihm – und beschrieb das Spannungsfeld zwischen Loslassen und Nähe. "Man zieht sie groß, damit sie ihre Flügel ausbreiten, aber gleichzeitig nicht zu weit – man möchte weiterhin verbunden bleiben", sagte Michelle. Es sei ein täglicher Spagat, den sie spüre, vor allem jetzt, wenn neue Meilensteine anstehen und der Nachwuchs immer selbstständiger wird.

Im Sequel zur Actionkomödie mit Mark Wahlberg (54), das jetzt bei Apple TV streamt, reist Michelles Figur Jessica mit ihrem Mann Dan, gespielt von Mark, nach Europa, wo die älteste Tochter inzwischen lebt. Vor Ort wird deutlich, wie eigenständig der Teenager geworden ist. "Ich konnte mich damit, mit Jessica und Dan, sehr stark identifizieren", erklärte Michelle gegenüber People. Gleichzeitig genießt die Schauspielerin die Zeit mit der Familie, solange beide Kinder noch daheim sind. Auf dem Plan stehen einfache Rituale: "Den Baum kurz nach Thanksgiving schmücken, das machen wir sehr gerne zusammen", sagte sie. Außerdem gehe es in die Küche: "Ich liebe es zu backen, und meine Kinder auch. Wir machen Musik an, jeder hat sein Lieblingsrezept, und das sind besondere Momente", so Michelle.

Ganz persönlich wird es, wenn Willow zu Pinsel und Lidschatten greift. Bereits Anfang des Jahres erzählte Michelle dem People Magazine, wie sehr sie diese Mutter-Tochter-Minuten schätzt. "Sie macht Make-up wunderschön", sagte sie damals. "Sie ist sehr, sehr talentiert. Und wenn ich einen Termin habe, setze ich mich hin und sie schminkt mich." Diese Nähe berührt sie immer wieder aufs Neue: "So nah an ihrem Gesicht zu sein und wie intensiv sie mich ansieht und so präsent mit mir ist, ich könnte fast weinen", sagte Michelle. Ihren Mann Peter lernte sie 2001 in New York City kennen und es funkte sofort! "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte Michelle einst über ihre erste Begegnung mit dem charmanten Australier. Als Michelle mit Willow schwanger war, wagten die beiden den großen Schritt von New York nach Los Angeles. "Wir wollten unseren Kindern die bestmögliche Zukunft bieten", erklärte die Schauspielerin 2024. Heute lebt die vierköpfige Familie glücklich in der Filmmetropole, wo Peter als erfolgreicher Grafikdesigner arbeitet, während Michelle ihre Karriere vorantreibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Monaghan bei der Premiere von "Bad Monkey" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / michellemonaghan Michelle Monaghan genießt Zeit mit ihrem Mann und ihren Kindern im Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg und Michelle Monaghan im Dezember 2023