Dilara Kruse rechnet mit "Temptation Island"-Aleks ab

Aleksandar Petrovic (34) ist nach seinem Off-Cam-Skandal aktuell wohl der am stärksten polarisierende TV-Star Deutschlands: Dilara Kruse hat nun erneut in einer Instagram-Story ihre Meinung zu dem Reality-TV-Star geäußert – und die fällt einmal mehr alles andere als schmeichelhaft aus. "Von ihm halte ich nichts – und das wird sich auch nie ändern", schrieb sie am Mittwoch im Rahmen einer ihrer Fragerunden. Besonders sein Verhalten in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. stieß ihr negativ auf und sorgte die vergangenen Wochen im Netz für mächtig Aufruhr. Der gebürtige Serbe soll sich demnach während der Dreharbeiten respektlos gegenüber seiner Partnerin Vanessa Nwattu (25) und den Verführerinnen gezeigt haben. Dilara vermutet, dass ihm die Brisanz seines Verhaltens erst nach dem Anschauen der Folgen bewusst wurde.

Dilara ließ in ihrer Story kein gutes Haar an Aleksandar. Sie warf ihm vor, anstatt zu seinen Taten zu stehen, immer nur Entschuldigungen vorzubringen. Außerdem servierte sie eine heftige Spitze gegen den Reality-Star und seine Beziehung: Sie freue sich schon auf die kommende Ausstrahlung der Reality-Show Prominent getrennt. "Ich sag nur Glas, mehr muss man dazu nicht sagen", schrieb sie spitzzüngig mit Blick auf die kommende Staffel. Aleksandar hatte bereits vor der Ausstrahlung der aktuellen "Temptation"-Show Kritik von Dilara zurückgewiesen, nachdem sie öffentlich gemacht hatte, dass er und Vanessa sich getrennt haben sollen. Der Vorwurf der Spielerfrau lautete: Er soll indes mit der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Emmy Russ (26) angebandelt haben. "Ich warte immer noch auf meine Entschuldigung, weil er mich als Lügnerin hingestellt hat – und alles ist genau so rausgekommen, wie ich es vorhergesagt habe", feuerte Dilara auf Instagram.

Die Spannungen zwischen den beiden sind nicht aus der Luft gegriffen: Dilara, die in der aktuellen Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" an der Seite von Yeliz Koc (32) als Vertretung von Jimi Blue Ochsenknecht (33) zu sehen ist, ist Profi in Sachen Reality-Show-Dramen. Vor allem im Rahmen der ersten Staffel The Power bewies sie strategisches Geschick. Inmitten der zahlreichen Diskussionen über Aleksandars Person, die von Dritten im Internet angefacht werden, erklärte der 34-Jährige am ersten Advent, dass er bereits Maßnahmen ergriffen habe: "Ich arbeite professionell an mir mit externer Hilfe – therapeutische Hilfe und dazu noch ein Coaching zum Thema emotionale Intelligenz –, damit ich solch ein demütigendes, abwertendes und unmenschliches Verhalten nie wieder an den Tag lege", schrieb er auf Instagram. Ob Dilara noch die von ihr geforderte Entschuldigung von ihm erhält, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse, Instagram / aleks_petrovic Collage: Dilara Kruse und Aleks Petrovic

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025