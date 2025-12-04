Schnelles Ende: Verfahren gegen Oliver Pocher eingestellt

Schneller Schlussstrich in Köln: Oliver Pocher (47) stand am Donnerstag wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede vor dem Amtsgericht Köln – und das Verfahren wurde nach kurzer Beratung im Saal 36 fix beendet. Nach einer Unterbrechung fragte die Richterin, ob eine Einstellung gegen Auflage infrage komme. Olli willigte laut Bild ein: "Bitte einfach einstellen." Innerhalb von drei Monaten hat Oliver 15.000 Euro an wohltätige Organisationen wie den Kinderschutzbund, ein Kinderhospiz und Ärzte ohne Grenzen zu zahlen. Das nimmt der Comedian allerdings locker: "Ich möchte dem Staat nicht weiter auf die Nerven gehen. Ich zahle da lieber Geld für einen guten Zweck und sage 'Frohe Weihnachten' und weiter geht's."

Der Prozessgegenstand war ein Vorfall aus dem Jahr 2020. Damals veröffentlichte Olli in seinem Online-Format "Bildschirmkontrolle" ein Video, in dem er Influencerin Anne Wünsche (34) unterstellte, Follower, Likes und zahlreiche Kommentare gekauft zu haben. Dies führte später zu einem Strafprozess wegen übler Nachrede. Bereits wenige Tage vorher hatte Anne vor dem Landgericht Hamburg einen Teilerfolg erzielt: Olli wurde untersagt, seine Behauptungen zu wiederholen, anderenfalls könnten ihm hohe Geldstrafen drohen. Ein Anspruch auf Schadensersatz wurde Anne jedoch nicht gewährt.

Der Konflikt mit Anne ist nicht der einzige, der Olli in diesem Jahr vor Gericht führt. Im Dezember 2024 erhob der 47-Jährige schwere Vorwürfe gegen Christian Düren (35), den neuen Partner seiner Ex-Frau Amira Aly (33). Christian habe angeblich versucht, ihn mit einem Video zu erpressen, das einen heftigen Streit zwischen ihm und Amira zeigt. Der Moderator habe angedroht, diese Aufnahmen zu veröffentlichen, sollte sich Olli weiterhin online über ihn lustig machen. Vor rund einem Monat erklärten beide Männer vor Gericht ihre Sicht der Dinge — eine Entscheidung steht noch aus.

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025