Die Ehe mit Jason war für Kylie Kelce ein "kluger Schachzug"

Kylie Kelce (33) hat bei einer Veranstaltung in New York einen humorvollen Einblick in ihre Beziehung zu Jason Kelce (38) gegeben. Während des 43. jährlichen Sports Luncheon von March of Dimes, das am 3. Dezember im Cipriani 42nd Street stattfand, bezeichnete Kylie die Ehe mit dem ehemaligen NFL-Spieler als eine "strategische Entscheidung". "Ich wusste, dass er, wenn wir heiraten, mich immer in sein Team wählen müsste. Und da er in allem gewinnt, war das ein kluger Schachzug", scherzte sie laut People vor den Gästen. Jason wurde bei dem Event mit dem Sports Achievement Award geehrt.

In ihrer Ansprache würdigte Kylie jedoch auch ernsthaft die Werte ihres Mannes. Sie beschrieb Jason nicht nur als außerordentlich engagierten Sportler, sondern auch als liebevollen Familienvater. "Er ist der beständige Herzschlag unseres Zuhauses", erklärte sie und betonte, wie wichtig ihm Teamarbeit sei – sowohl auf dem Spielfeld als auch in ihrer Familie. Das Paar, das sich ursprünglich über die Dating-App Tinder kennengelernt hatte, ist seit April 2018 verheiratet und hat mittlerweile vier gemeinsame Töchter. Während seiner Dankesrede sprach Jason auch über den Schwangerschaftsverlust, den sie 2018 erlitten hatten, und hob die Bedeutung der Arbeit von March of Dimes hervor, die sich für die Aufklärung und die Belange von Müttern und Babys einsetzt.

Jason Kelce, der über 13 Jahre für die Philadelphia Eagles auflief, ist nicht nur auf dem Spielfeld ein Teamplayer – auch privat legt er großen Wert auf Zusammenhalt. Das spürt man besonders in seiner Ehe mit Kylie. Die beiden zeigen immer wieder, wie eng ihre Partnerschaft ist. Ob bei der Kindererziehung oder gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit: Die Kelces beweisen eindrucksvoll, dass sie in allen Lebensbereichen ein unschlagbares Team sind!

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Newspress / BACKGRID Kylie und Jason Kelce beim Cannes Lions Festival im Juni 2024

Instagram / kykelce NFL-Star Jason Kelce und seine Frau Kylie

