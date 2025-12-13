Kein Streit bei Travis und Taylor: Kylie Kelce ist skeptisch

Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) sollen sich noch nie gestritten haben – zumindest behauptet dies der Footballstar in einer Episode seines Podcasts "New Heights". Dort war kürzlich George Clooney (64) zu Gast, der verkündete, in seiner 10-jährigen Ehe mit Amal Clooney (47) habe es keine Auseinandersetzungen gegeben. Nach Georges Aussage wurde Travis gefragt, ob es Ähnliches in seiner Beziehung gebe. Die überraschende Antwort: "Es waren zweieinhalb Jahre, und ich habe noch keinen Streit gehabt." Doch nicht alle teilen seine Ansicht. Kylie Kelce (33) gab eine ehrliche und amüsante Reaktion dazu im Podcast "Not Gonna Lie" ab, der am 11. Dezember veröffentlicht wurde.

Die Ehefrau von Travis' Bruder Jason Kelce (38) ließ durchblicken, dass sie derartige Aussagen eher skeptisch betrachtet. Sie witzelte, dass Jason während des Gesprächs "ungewöhnlich still" gewesen sei – wohlwissend, dass er Ähnliches nach fast acht Jahren Ehe mit ihr nicht behaupten könnte. Kylie erklärte weiter, dass sie und Jason durchaus diskutieren, wenn auch nicht häufig und ohne laut zu werden. Mit Blick auf die Herausforderungen des Alltags mit vier Töchtern betonte sie, dass Meinungsverschiedenheiten in einer Ehe nahezu unvermeidbar seien. Besonders belustigt zeigte sich Kylie darüber, dass weder Travis noch Georges anscheinend jemals in solche Situationen geraten seien: "Ich bin sehr verwirrt über diese Aussagen."

Travis und Taylor sind seit zwei Jahren ein Paar, und ihre Beziehung sorgte von Anfang an für Schlagzeilen. Der Kansas City Chiefs-Spieler und die Sängerin, die seit August verlobt sind, gelten als Traumpaar und haben trotz Medienrummels ganz offensichtlich eine sehr harmonische Beziehung. Zuvor hatte Travis auch in demselben Podcast detailliert über seine Beziehung gesprochen und betont, wie gut die beiden miteinander harmonieren. Fans zeigen sich begeistert über die Offenheit, mit der sowohl Travis als auch seine Schwägerin Kylie Einblicke in ihr Familien- und Beziehungsleben gewähren. Es bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Podcast-Folgen noch weitere humorvolle Seitenhiebe ausgetauscht werden.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

Newspress / BACKGRID Kylie und Jason Kelce beim Cannes Lions Festival im Juni 2024