Jason Kelce spricht offen über Kylies frühere Fehlgeburt

Jason Kelce (38) hat bei der Entgegennahme des March of Dimes Sports Achievement Award über einen der schmerzhaftesten Momente seines Lebens gesprochen. Im Jahr 2018 trauerten der NFL-Star und seine Ehefrau Kylie Kelce (33) um den Verlust ihres ungeborenen Kindes. Jason berichtete, dass die Fehlgeburt ihn emotional zutiefst erschüttert habe: "Ich erinnere mich daran, wie ich mitten in einem Training völlig überwältigt in meinen Truck stieg", erinnerte sich Jason Berichten des Magazins E! Online zufolge. Das Ehepaar freute sich damals im August über einen positiven Schwangerschaftstest, musste aber nur wenige Monate später, an Jasons Geburtstag im November, den Verlust ihres ersten Babys verarbeiten.

Der Sportler betonte jedoch auch, wie sehr ihn das Mitgefühl und die Unterstützung durch sein Team und nahestehende Personen in dieser schwierigen Zeit aufgefangen hätten. "Man erkennt in solchen Momenten, wie wertvoll ein Team sein kann. Es gibt so viele, die Ähnliches erlebt haben, und es ist wichtig, darüber zu sprechen", erklärte Jason. Die Gemeinschaft, bestehend aus Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern, habe es dem Paar ermöglicht, diesen Verlust zu bewältigen. Heute blicken die beiden dankbar auf ihre inzwischen vier gemeinsamen Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley, die ihrem Alltag "chaotische, aber wunderschöne Momente" bescheren, wie Jason es beschreibt.

Kylie, die ihren Ehemann bei der Veranstaltung auf der Bühne vorstellte, hob zudem die besonderen Stärken ihres Partners hervor. Sie beschrieb ihn als eine verlässliche Konstante in ihrem Familienleben, die ihre Familie auch in schweren Zeiten zusammenhält. "Was die meisten an ihm sehen, ist seine Entschlossenheit und harte Arbeit. Aber für mich ist er vor allem jemand, der mit Liebe und Fürsorge unser Zuhause prägt", schilderte sie liebevoll. Gemeinsam führen sie das Leben eines Teams, wie Kylie es ausdrückte – ein Wert, der Jason bereits in seiner Sportkarriere wichtig war und den er erfolgreich ins Familienleben übertragen habe.

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

