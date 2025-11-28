Jason Kelces chaotisches Thanksgiving mit den vier Kindern

Jason Kelce (38) steckt mitten in den Vorbereitungen für ein turbulentes Familienfest: Im Podcast "New Heights" erzählte der frühere Football-Profi, dass er Thanksgiving gemeinsam mit seiner Frau Kylie (33) bei sich zu Hause ausrichtet – und dabei alle Hände voll zu tun hat. Neben Gästen aus Kylies Familie sind auch die vier Kinder im Haus, und genau die sorgen für Action. "Ich werde mit den Kindern ringen", sagte Jason über Wyatt, Elliotte, Bennett und Baby Finnley. Bruder Travis Kelce (36), der den Podcast mitmoderiert, feuerte ihn prompt an: "Alle auf allen Vieren. Fang einfach an zu wrestlen", witzelte er. Für Jason ist klar: "Es wird ein langer Tag", doch der Plan steht – die Kleinen "müde spielen" und durch den Feiertag manövrieren.

Mehr noch: Jason gab zu, dass er sich an Thanksgiving selbst gern ein bisschen zurückzieht, wenn in der Küche Hochbetrieb herrscht. "Ich bin an Thanksgiving einfach ein riesiges Hindernis, weil Kylie und ihre Mom alles machen", erklärte er. Meist verschwinde er eine Stunde lang, um nebenan mit seinem Vater Ed Kelce einen Truthahn zu frittieren. "Also bin ich für eine Stunde komplett nutzlos und mache einen extra Truthahn, den wir nicht brauchen", sagte Jason lachend.

Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme steckte Jason mitten in einer 48-Stunden-Fastenkur – 36 Stunden hatte er da bereits hinter sich. Überredet dazu hatte ihn Ex-NFL-Star Marcus Spears. Beim Thanksgiving-Dinner will er das Ganze aber keinesfalls fortführen. "An Thanksgiving mache ich das nicht. Da esse ich mich voll", sagte er lachend und behauptete sogar: "Ich könnte bis dahin einen ganzen Truthahn alleine essen." Das Fasten sei seine Reaktion darauf, dass er es in den vergangenen Wochen beim Essen ordentlich übertrieben habe und nun wieder auf seine Gesundheit achten wolle.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Getty Images Ed Kelce, Vater von Travis und Jason Kelce