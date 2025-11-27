Schärfer denn je: Kylie Kelce schwärmt von "Mommy-Sinnen"

Kylie Kelce (33), die Ehefrau des ehemaligen NFL-Stars Jason Kelce (38), spricht begeistert über ihre geschärften Mutterinstinkte. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" erzählte die vierfache Mutter eine Anekdote, die von ihrer Tochter Wyatt inspiriert wurde. Die Sechsjährige hatte kurz vor dem Schlafengehen zu ihr gesagt: "Meine Mommy-Sinne kribbeln!" Kylie nutzte die Gelegenheit, um über das Phänomen der "Mommy-Sinne" und ihre eigenen Erfahrungen als Mutter zu sprechen. Besonders beeindruckt sei sie von ihren Reflexen, die sie mit "Spider-Man-Geschwindigkeit" verglich: "Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist einfach so – und ich fange Dinge auf, die gleich auf kleine Menschen fallen würden, und das fasziniert mich."

Im Podcast erklärte Kylie, dass das Phänomen der "Mommy-Sinne" eine gesteigerte Sinneswahrnehmung und Intuition umfasst, die häufig während und nach der Schwangerschaft auftreten. "Ich schwöre auf mein Leben, dass ich 'Mommy-Sinne' habe, und sie sind besser und ausgeprägter, seitdem ich Kinder habe", betonte sie. Auch ihr Geruchssinn habe sich geschärft: "Ich kann eine schmutzige Windel riechen, speziell von einem meiner Kinder, aus einem Kilometer Entfernung. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass deine Nase auf ihren speziellen 'Duft' eingestellt ist, wenn ihr versteht, was ich meine", berichtete die 33-Jährige und ergänzte: "Aber ich weiß ganz sicher, dass das die Wahrheit ist."

Die vierfache Mutter gibt in ihrem Podcast häufig Einblicke in den Alltag der Familie Kelce. So erzählte sie vor rund einem Monat, dass ihr Mann klare Regeln zum Thema Make-up für ihre Töchter aufgestellt hatte. "Die Mädchen lieben Lippenstift", verriet sie damals und fügte hinzu: "Dürfen sie ihn tragen? Nein. Papa ist strikt dagegen." Besonders die jüngste Tochter Bennett zeigte sich hingegen besonders fasziniert von allem, was nach Lippenstift aussieht. Um selbst kreativ zu werden, griff sie laut Kylie auch mal zu ungiftigen Kreidestiften oder Kleber, die sie spielerisch als Make-up zweckentfremdete.

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023