"Eigener Weg": Laura Maria Rypa covert ihr Pietro-Tattoo

Laura Maria Rypa (29) setzte ein klares Zeichen: In einer Instagram-Story präsentierte die Social-Media-Bekanntheit ihre neueste Tätowierung – eine Rose. "Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich meinen eigenen Weg weitergehe, mit allem, was dazugehört", erklärte die Zweifachmama. An der Stelle, an der ihr neuer Körperschmuck glänzt, war zuvor ein Liebessymbol für ihren Ex-Partner Pietro Lombardi (33) tätowiert.

Anstelle des Anfangsbuchstabens "P", der für den Vater ihrer zwei Kinder stand, ziert nun eine zarte Blume ihren Ringfinger. Die einstige Beziehung, die von Höhen und Tiefen geprägt war, scheint damit ein endgültiges Ende gefunden zu haben. "Eine Rose steht für Schönheit, Stärke und Wachstum. Sie erinnert mich daran, dass nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzhaften Momente ihren Platz im Leben haben", erklärte Laura weiter. Abschließend merkte die Influencerin an: "Genau wie eine Rose ihre Dornen trägt, gehören auch schwierige Zeiten dazu, sie machen uns widerstandsfähiger und zeigen, wie viel wir überstehen können."

Zusätzlich zum Cover-up ließ sich Laura direkt ein neues Liebestattoo für einen ganz besonderen Mann stechen: ihren jüngsten Sohn Amelio. Die süße Geste für den Einjährigen fand auf Lauras Arm Platz. Auch für ihren Erstgeborenen ließ sie sich schon früher eine Tätowierung auf der Haut verewigen. Familienvater Pietro trägt ebenfalls Liebesbeweise auf seinem Körper. Erst im Januar 2025 verewigte er Lauras Augen auf seinem Handrücken. Bisher ließ er das Kunstwerk trotz Trennung nicht überstechen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Laura Maria Rypa Laura Maria Rypas neues Tattoo

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger