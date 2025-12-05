Neues Buch zu "Gilmore Girls" wurde offiziell angekündigt

Gilmore Girls-Fans bekommen neues Lesefutter: Schauspielerin Lauren Graham (58) und Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino schreiben gemeinsam ein Buch, das hinter die Kulissen der ikonischen Serie blicken lässt. Das aufregende Projekt wurde exklusiv in der "Today-Show" bekannt gegeben und verspricht den Fans, endlich all die Geschichten und Geheimnisse zu enthüllen, die sie schon immer über ihre Lieblingsserie wissen wollten. Das noch titellose Werk soll im Herbst 2027 erscheinen – passend zur Jahreszeit, in der auch die Serie ihre größten emotionalen Momente hatte. Der Verlag Celadon Books wird das mit Spannung erwartete Buch herausbringen.

In einer Pressemitteilung, die People erhalten hat, heißt es: "Mit einer Mischung aus scharfem Witz, persönlichen Reflexionen und noch nie erzählten Geschichten bieten Lauren Graham und Amy Sherman-Palladino ein intimes Porträt ihrer kreativen Partnerschaft und des Funkens, der Lorelai Gilmore und die Welt von Stars Hollow geprägt hat." Lauren erklärte: "Ich freue mich riesig, mit Amy zusammenzuarbeiten, um den Leserinnen und Lesern all unsere Geschichten über die besonderen Jahre zu erzählen, in denen wir 'Gilmore Girls' gedreht haben, das erste und das zweite Mal!" Auch Amy gerät bereits ins Schwärmen. Sie scherzt, sie würde bei jeder Gelegenheit mit Lauren zusammenarbeiten – sei es bei einem "beschwipsten Damen-Lunch" oder eben beim Schreiben eines Buches. "Ich möchte für immer an ihrer Seite hängen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gesund ist, für keine von uns beiden, aber es ist einfach die Realität der Situation", scherzt Amy.

Abseits des Buchprojekts zelebrieren die Stars ihre Verbundenheit immer wieder öffentlich. Im Oktober standen sich mehrere Gesichter aus Stars Hollow bei Laurens Ehrung auf dem Hollywood Walk of Fame zur Seite, darunter Amy, Kelly Bishop (81), Scott Patterson (67), Matt Czuchry (48) und Yanic Truesdale (55). Lauren hat ihre Erinnerungen schon früher mit Fans geteilt und in "Talking as Fast as I Can" den Weg zur Netflix-Rückkehr "Gilmore Girls: A Year in the Life" nachgezeichnet, während Kelly 2024 mit "The Third Gilmore Girl" eigene Einblicke veröffentlichte. Die Serie über das Mutter-Tochter-Duo Lorelai und Rory, gespielt von Lauren und Alexis Bledel (44), lief ursprünglich sieben Staffeln lang und kehrte 2016 mit vier Film-Episoden zurück. Das Revival endete mit dem berühmten Cliffhanger, als Rory ihrer Mutter mit den Worten "Mom, ich bin schwanger!" einen Schockmoment bescherte, der die Fans bis heute beschäftigt.

Getty Images Lauren Graham und Amy Sherman-Palldino, Dezember 2004

Everett Collection "Gilmore Girls"-Cast der ersten Staffel

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham auf dem roten Teppich