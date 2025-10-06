"Padre mio": FitnessOskar betrauert Tod seines Vaters

FitnessOskar (34), mit bürgerlichem Namen Oskar Ogorkiewicz, hat auf Instagram seine tiefe Trauer über den Tod seines Vaters am 4. Oktober geteilt. In einem emotionalen Post gewährt der Social-Media-Star Einblick in das Fotoalbum der Familie und zeigt besondere Momente, die er mit seinem Vater erleben durfte – auch wenn diese offenbar selten waren. "Wir hatten nicht genug Zeit, aber die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, war etwas Besonderes", schreibt er und nutzt zugleich die Gelegenheit, auf sein neuestes Business-Projekt zu verweisen: "Padre mio. Du liebst Italien, deshalb habe ich das Parfüm, das du bei der Beerdigung tragen wirst, so genannt."

In seinem Beitrag gibt Oskar tiefe Einblicke in die letzten gemeinsamen Tage mit seinem Vater, die von intensiven Gesprächen, vielen Tränen und Umarmungen geprägt waren: "Auch wenn deine letzten Tage schwer waren, sind wir froh, sie zusammen verbracht zu haben." Zum Abschied habe sich sein Vater das nigerianische Gericht Fufu gewünscht, das ihm trotz der Schärfe noch ein Lächeln entlockte, so der Influencer. "Auch Mandy ist sehr traurig", fügte Oskar hinzu und lobte ihre fürsorgliche Art: Im Krankenhaus habe sie seinem Vater mit einem Matcha-Getränk noch eine Freude bereitet.

Die Verbindung zu seiner Familie steht für Oskar nach eigenem Bekunden an oberster Stelle – ein Wert, den ihm sein verstorbener Vater mit auf den Weg gegeben habe. Während der Post einen tiefen Schmerz über den Verlust offenbart, transportiert er zugleich Hoffnung und Trost. Er spricht von einem Wiedersehen im Paradies und glaubt daran, dass sein Vater nun bei anderen geliebten Menschen, etwa seinem früh verstorbenen Sohn Rio, verweilt. Seine dankbaren Worte und Erinnerungen zeugen von einer innigen Beziehung und verdeutlichen, wie sehr sein Vater das Leben seines Sohnes geprägt hat. "Wir werden dich nie vergessen und dich immer von ganzem Herzen lieben", schloss er seine herzergreifende Nachricht ab.

https://www.instagram.com/p/DPdhlIMjQmi/?img_index=1 Influencer FitnessOskar mit seinem Vater

Instagram / healthy_mandy Mandy Brobeck und ihr Mann Oskar mit ihrem Sohn im Mai 2019