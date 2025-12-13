Ex-Prinz Andrew und Sarah fehlen bei Tauffeier ihrer Enkelin

Prinzessin Beatrice (37) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (42) feierten in London die Taufe ihrer Tochter Athena. Die Zeremonie fand Mirror zufolge im feierlichen Rahmen in der Chapel Royal des St. James’s Palace statt, begleitet von nahen Angehörigen und Freunden. Unter den Gästen waren Prinzessin Beatrices Schwester Prinzessin Eugenie (35), deren Ehemann Jack Brooksbank (39) und ihre zwei Söhne August und Ernest. Auch Sänger James Blunt (51) und seine Frau Sofia Wellesley wurden vor Ort gesichtet. Nach der Taufe versammelten sich Beatrice, Edoardo, Eugenie und weitere Freunde und Familie anschließend in einem Pub, um die Taufe in lockerem Rahmen weiter zu feiern.

Einen überraschenden Schatten warf die Abwesenheit von Prinzessin Beatrices Eltern, Andrew Mountbatten Windsor (65) und Sarah Ferguson (66), bei der späteren Feier. Beide wurden zwar bei der Zeremonie gesehen, doch sie zogen es vor, sich aus der geselligen Runde im Pub rauszuhalten. Für die beiden Ex-Royals war dies eines der ersten öffentlichen Ereignisse nach dem Entzug ihrer königlichen Titel und Funktionen, den König Charles III. (77) im Zuge belastender Verbindungen von Andrew zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) angeordnet hatte. Die Taufe markierte somit ein zurückhaltendes Auftreten, bei dem auf größere Aufmerksamkeit offenbar verzichtet wurde.

Die kleine Athena, die Anfang des Jahres einige Wochen vor dem errechneten Termin geboren wurde, ist Prinzessin Beatrices zweites Kind. Passend zu ihrer Verbindung zur königlichen Familie trägt Athena den Zweitnamen Elizabeth – eine berührende Hommage an ihre verstorbene Urgroßmutter, Queen Elizabeth II. (†96) Neben Athena haben Beatrice und Edoardo eine ältere Tochter, Sienna, und Edoardo zudem einen Sohn, Christopher Woolf, aus einer früheren Beziehung. Trotz der jüngsten familiären Spannungen setzte die Taufe ein Zeichen der Zusammenkunft der engeren Familie und näheren Freunde in einem eher intimen Rahmen.

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018